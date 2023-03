Libertà di educazione, solidarietà di Fratelli d’Italia all’assessore trentino Bisesti

mercoledì, 8 marzo 2023

Trento – Libertà di educazione, scontro in aula e solidarietà di Fratelli d’Italia all’assessore Mirko Bisesti.

“La posizione tenuta dall’assessore Mirko Bisesti sulla proposta di legge presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia sul tema della libertà di educazione delle famiglie sui propri figli a scuola, va apprezzata sinceramente perché espressione di un autentico e responsabile approccio dell’amministrazione provinciale verso i figli del Trentino.

All’assessore va la mia solidarietà per le dichiarazioni sopra le righe ed espressione del consueto approccio intollerante verso la pluralità di pensiero venute da organizzazioni chiaramente di sinistra e dalle opposizioni che hanno cavalcato strumentalmente la posizione assunta.

Con le iniziative della parte più radicale del sistema politico trentino si rafforza un clima di ostilità ad un sereno confronto sulla qualità della scuola. È lo stesso approccio che le medesime organizzazioni e la medesima sinistra usa nell’imporre i propri modelli alla scuola, alle famiglie ed agli alunni.

Fratelli d’Italia esprime per questa ragione il proprio plauso all’assessore Bisesti per la posizione mantenuta, esprimendo sconcerto per i toni che hanno travalicato il decoro e che sono arrivati ad imputare a Fratelli d’Italia ed all’assessore posizioni assimilabili a quelle di Putin e delle dittature. Frutto, tutto questo, di una intolleranza verso il pensiero altrui preoccupante che impone al centro destra di fare argine, motivandolo ancora di più nel perseguire gli obiettivi indicati”, Alessandro Urzì, commissario provinciale di Fratelli d’Italia.

—

Segreteria Fratelli d’ Italia – Trentino