Lezione di sicurezza stradale agli studenti degli Artigianelli di Brescia

lunedì, 27 novembre 2023

Brescia – Prevenire, educare e sensibilizzare: gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Brescia e dei distaccamenti di Darfo Boario, Iseo e Salò sono impegnati giornalmente in attività di comunicazione ed educazione stradale, al fine di limitare il numero di incidenti.

Questa mattina è stato presentato agli studenti del A.F.G.P. Centro Artigianelli di Brescia, all’auditorium Centro Congressi Capretti, un monologo intitolato “On the road” dove alcuni familiari purtroppo coinvolti in eventi drammatici condivideranno esperienze attraverso le loro testimonianze. Era presente il Pullman Azzurro della Polizia Stradale con lezioni di sicurezza stradale

L’educazione stradale viene svolta nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle manifestazioni in piazza dagli operatori specificatamente formati per rendere i giovani e non solo consapevoli dei rischi in cui si incorre “sulla strada”, in modo che la sicurezza stradale diventi un vero e proprio stile di vita.

Per la prevenzione è importante fare rete e quest’ambizioso progetto pertanto viene condiviso con l’Associazione bresciana “CONdividere la Strada della Vita”, che da sempre assiste le vittime della strada e i suoi familiari, attraverso programmi e interventi dedicati non solo a promuovere iniziative per prevenire gli incidenti stradali ma anche al sostegno psicologico nell’elaborazione del lutto.