Lezione di legalità della Guardia di Finanza all’Einaudi di Bolzano

martedì, 14 marzo 2023

Bolzano – Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Bolzano hanno incontrato 40 studenti del quinto anno della Scuola professionale provinciale per l’Artigianato e l’Industria “L. Einaudi” di Bolzano.

Durante l’incontro, frutto di un progetto educativo che ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani sul concetto di «legalità economico–finanziaria» e sull’importanza dei principi e dei valori che da esso derivano, sono state illustrate le principali “tappe” della storia del Corpo che, da polizia doganale, è divenuta oggi una moderna forza di polizia economico-finanziaria a ordinamento militare, operante in terra, in mare, nel cielo e nel dominio virtuale del web, dotata di sofisticati strumenti di informatica operativa e tecnologie investigative d’avanguardia per contrastare efficacemente ogni crimine a sfondo economico.

Inoltre, è stato posto l’accento sui pericoli e sui gravi danni causati allo sviluppo sociale ed economico del Paese dai fenomeni di corruzione, contraffazione dei prodotti e delle eccellenze del Made in Italy, dalla consumazione di gravi frodi fiscali, dall’agro-pirateria, dallo sfruttamento del lavoro e dalla distrazione di fondi pubblici, nonché su come le attività istituzionali della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalità siano in grado di salvaguardare il cittadino e coloro che “fanno impresa” rispettando le leggi.

Nella circostanza, sono state anche simulate varie attività operative, come la ricerca di stupefacenti da parte dell’unità cinofila antidroga del Gruppo di Bolzano (con il cane “Easton”) e la ricerca di denaro contante con il cashdog “Jumpa”, che hanno riscosso entusiasmo da parte degli studenti.

L’occasione è stata propizia per illustrare ai ragazzi presenti, che a breve conseguiranno il diploma di maturità, le possibilità offerte dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, indetto per l’anno accademico 2023/2024.

Si tratta di un’ottima opportunità offerta ai giovani altoatesini in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (Livello B2) o superiore, di poter concorrere per i 21 posti riservati ai conoscitori delle lingue italiana e tedesca, i quali, al termine del corso di formazione e del conseguimento della laurea triennale in operatore giuridico d’impresa, potranno essere assegnati presso i Reparti della provincia di Bolzano.

Dopo l’esposizione dei requisiti del bando di concorso, accompagnata dalla proiezione di un video sulla vita degli Allievi Marescialli presso l’istituto di formazione, sono stati ricordati i termini di presentazione della domanda di partecipazione (entro le ore 12:00 del 23 marzo 2023). Durante l’incontro, gli studenti hanno manifestato un vivo interesse, formulando domande volte a conoscere meglio la Guardia di Finanza e a comprendere le reali prospettive professionali offerte a chi entra a far parte del Corpo.