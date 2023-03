Lezione del comandante dei carabinieri di Borgo Chiese agli alunni della Primaria di Condino

giovedì, 23 marzo 2023

Condino (Trento) – Il Comandante della Stazione Carabinieri di Borgo Chiese ha incontrato gli studenti della classe 5^ della Scuola Primaria di Condino (Trento).

L’occasione, pianificata e programmata dalle maestre nel contesto di un percorso formativo ed educativo dei giovani alunni, ha fornito l’opportunità di presentare l’Arma dei Carabinieri, descriverne il lavoro ed il ruolo ricoperto nel contesto sociale. Altro argomento, oggetto di approfondimento, è stato quello riguardante il fenomeno del bullismo.

Il tema è stato trattato anche avvalendosi di video con testimonianze di ragazzi e ragazze vittime di bullismo nell’ambito scolastico.

È stato affrontando anche il delicato tema del cyberbullismo, con cenni agli epiloghi più tragici che questo fenomeno può determinare, fornendo inoltre le necessarie indicazioni circa le forme di tutela messe a disposizione dalla legge vigente – 71 del 2017 – disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con la quale è stato colmato il vuoto normativo in questa materia.

L’occasione è stata utile anche per dare indicazioni sui rischi che, anche i più piccoli, corrono navigando in rete: dalla ricezione di messaggi volgari e livorosi, tesi a ledere la vittima, sino al furto d’identità mediante la violazione del relativo account personale oppure creandone uno falso, ed ancora all’invio di contenuti privati o imbarazzanti sul conto della vittima, carpiti dopo averne conquistato la fiducia, ovvero estorti, o addirittura falsificandoli artatamente, senza che questa abbia la possibilità di porvi rimedio.

All’incontro era presente anche militari di sesso femminile della Compagnia di Riva del Garda, che hanno risposto alle curiosità delle studentesse.