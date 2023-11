L’EuregioFamilyPass premiato dall’Unione Europea

giovedì, 16 novembre 2023

Trento – Dal 2017 l’EuregioFamilyPass è la carta vantaggi transfrontaliera per le famiglie in Alto Adige, Tirolo e Trentino. Le famiglie con figli minorenni possono usufruire di sconti e riduzioni semplicemente esibendo la tessera. In estate, il progetto è stato uno dei 30 arrivati in finale del “Regiostars Award 2023”, articolato in sei categorie. I premi Regiostars vengono assegnati ogni anno a progetti che dimostrano l’impatto e l’inclusività dello sviluppo regionale.

L’EuregioFamilyPass ha ricevuto oggi il 1° premio nella categoria “A Europe closer to the citizens” durante una cerimonia a Ostrava, nella Repubblica Ceca. Il premio è stato consegnato alle due coordinatrici del progetto, Silvia Ramoser di Euregio e Giuditta Aliperta, dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento.

“Questo premio costituisce una grande valorizzazione per la nostra carta transfrontaliera per le prestazioni familiari, che rende l’Euregio tangibile per le famiglie in tutte e tre i territori dell’Euroregione stessa”, ha dichiarato il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

“Sono lieto di questo importante riconoscimento a livello europeo – ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – che conferma la validità di questo progetto, uno strumento tangibile di attenzione alle famiglie. L’EuregioFamilyPass offre numerosi vantaggi economici ai nuclei familiari, ma è anche veicolo di promozione della coesione sociale tra i tre territori attraverso gli scambi transfrontalieri e la conoscenza reciproca delle nostre comunità”.

“È con grande piacere che mi congratulo con tutte le persone coinvolte nel progetto EuregioFamilyPass per aver vinto il Regiostars Awards – ha commentato il capitano del Tirolo Anton Mattle – L’EuregioFamilyPass è un progetto eccezionale della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino. Sono ancora più felice che l’EuregioFamilyPass sia stato premiato dalla Commissione europea con questo riconoscimento. Congratulazioni!”.

Da metà settembre e fino a pochi giorni fa, i cittadini dell’UE hanno potuto partecipare alla selezione dei progetti vincitori e votare online per decidere quale dei progetti finali avrebbe ricevuto il Public Choice Award. Quest’ultimo è stato assegnato a un progetto bulgaro. In totale, oltre 200 progetti hanno presentato domanda per i premi di quest’anno, con i quali la Commissione europea premia per la 16ª volta i progetti regionali più innovativi finanziati dall’UE. Oltre al riconoscimento generale, l’EuregioFamilyPass vince una campagna di comunicazione locale, organizzata in collaborazione con la Direzione generale Regio dell’UE.