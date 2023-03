Leno e l’ASST del Garda per la Giornata Mondiale del Rene

venerdì, 10 marzo 2023

Leno – Leno ha ospitato un’importante iniziativa nell’ambito della Giornata Mondiale del Rene 2023 alla presenza del sindaco di Leno Cristina Tedaldi e del direttore generale Asst Garda Mario Alparone.

“Una buona salute dei reni per tutti”: questo è il messaggio della Giornata Mondiale del Rene 2023 che è stata celebrata il 9 marzo, che quest’anno rivolge una particolare attenzione alla salute dei fragili.

L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASST del Garda per celebrare il World Kidney Day (Giornata Mondiale del Rene) ha deciso di aderire all’iniziativa “Attività di Screening” che è stata realizzata nella Casa di Comunità di Leno e nella Casa di Comunità di Nozza di Vestone. Medici Nefrologi ed infermieri della Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi ed Infermieri di Famiglia e di Comunità dell’ASST del Garda sono stati a disposizione della cittadinanza in entrambe le sedi dalle ore 9 alle ore 14. I cittadini, in questa occasione, si sono potuti far misurare gratuitamente la pressione arteriosa, eseguire uno stick delle urine ed ottenere una breve valutazione nefrologica.

Durante lo screening è stato distribuito materiale informativo, i soggetti che sono risultati positivi verranno invitati a successivi controlli nefrologici grazie alla collaborazione degli Infermieri di Famiglia e di Comunità che saranno gli intermediari con i Medici di Medicina Generale.

“Questa formula di integrazione ospedale e territorio attraverso la collaborazione tra Infermieri di famiglia e Medici di Medicina Generale all’interno delle Case di Comunità dimostra quanto la sanità oggi è sempre più vicina alle esigenze dei cittadini in particolare a quelle dei soggetti fragili“, commenta Mario Alparone, Direttore Generale dell’ASST del Garda.

“Le malattie renali colpiscono circa il 10% della popolazione ma spesso non danno alcun sintomo – commenta la dottoressa Ester Mariagrazia Costantino, direttore della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ASST Garda -. Quando queste malattie si manifestano, risulta difficile curarle, per questo motivo, la mossa vincente è la prevenzione. Controllare la pressione arteriosa ed effettuare pochi esami del sangue e delle urine è un semplice strumento per una diagnosi precoce di tutte le malattie renali fin da ragazzi”.