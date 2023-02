Legge sulla pesca approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale altoatesino

venerdì, 10 febbraio 2023

Bolzano – Dopo che la Giunta provinciale aveva approvato il disegno di legge sulla nuova legge sulla pesca il 6 dicembre 2022, il Consiglio provinciale se ne è occupato nella sessione di febbraio e lo ha approvato ora all’unanimità.

“Sono ovviamente molto soddisfatto”, ha commentato l’assessore provinciale competente Arnold Schuler, sottolineando che “sono state così gettate le basi per un nuovo orientamento, sostenibile e attuale, della pesca in provincia”. Il fatto che non ci siano stati voti contrari dimostra, secondo Schuler, che l’attualità e l’orientamento futuro della legge sono stati riconosciuti da tutti i consiglieri.

La nuova legge riguarda tutte le acque di pesca pubbliche gestite dalla Provincia o da proprietari privati. Si occupa della gestione di queste acque e regolamenta il ripopolamento massimo di pesci. In futuro, non ci sarà più il diritto di ripopolamento quando è presente la capacità riproduttiva naturale del pesce; inoltre, potranno essere ripopolate solo le specie autoctone, a meno che non sia stato ottenuto un permesso per le specie straniere. Per la prima volta viene regolamentata anche la composizione delle specie per le acque chiuse, come gli stagni di pesca. La legge regola anche il risarcimento per gli scarichi idrici e la gestione dei progetti di costruzione privati e pubblici nelle acque di pesca. Inoltre, introduce un sostegno non materiale per i giovani pescatori, consentendo loro di pescare sotto la supervisione di un titolare di licenza.

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto intensamente alla nuova legge, in collaborazione con tutte le parti interessate. Dopo 44 anni, un adattamento attuale era estremamente necessario. Il risultato, la nuova legge sulla tutela degli habitat acquatici e sull’esercizio della pesca sostenibile, è la testimonianza di un lavoro di successo“, conclude Arnold Schuler.