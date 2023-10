Legge sulla montagna, novità per Valle Camonica e Valtellina

lunedì, 30 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Riconoscimento e promozione delle zone montane: il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento per valorizzare le valli e le aree alpine, colmando una lacuna normativa, affrontando le disparità territoriali. La legge mira ad una definizione chiara di montagna, che rappresenta oltre il 35% del territorio nazionale, ed a superare gli squilibri economici e sociali attraverso misure che assicurino il riconoscimento, la promozione, la valorizzazione e la tutela della peculiarità di territori di importanza strategica per la nazione. Centrali i temi quali scuola, sanità e servizi pubblici. Per la scuola vengono introdotte disposizioni e opportunità per assicurare il servizio scolastico nelle zone montane, mentre una serie di misure sono volte ad incentivare l’attività di medici e operatori socio-sanitari nelle terre alte.

SUPERARE LE DISPARITA’ – La nuova Strategia per la Montagna Italiana individua le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di raggiungere gli obiettivi del Ddl e tenendo conto, in ottica di sinergia e complementarietà. Le misure del Ddl, nonché la SMI, sono finanziate dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), il quale continua a prevedere risorse anche per interventi di competenza delle regioni e degli enti locali.

“L’approvazione del nuovo ddl Montagna rappresenta una tappa fondamentale per superare le disparità tra i territori e garantire pari opportunità, sociali ed economiche, alle comunità delle aree montane. Contribuisce a costruire un futuro più equo per tutte le regioni italiane”, commenta il presidente Uncem Lombardia Tiziano Maffezzini.

GLI OBIETTIVI – Lo sviluppo socio-economico dei territori montani, si legge nel testo del ddl, sarà garantito anche dalla copertura e accesso alla rete internet in banda ultra-larga, con particolare riguardo a quelle che sono soggette a maggiore rischio di spopolamento per garantire non solo connessione ma opportunità di innovazione e applicazione di nuove tecnologie, utili nel lavoro, la scuola e la sanità. Previste poi misure a tutela dei territori montani, nello specifico per la valorizzazione di pascoli, boschi ed ecosistemi, bacini idrici e ghiacciai, incentivi agli investimenti e alle attività diversificate di agricoltori e silvicoltori montani e rifugi di montagna. Infine, il disegno di legge prevede misure specifiche per lo sviluppo socio economico, quali: misure fiscali per imprese montane di giovani e in favore delle imprese che promuovono il lavoro agile, agevolazioni per acquisto e ristrutturazione di abitazioni principali in montagna e misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna. La nascita della nuova strategia per la Montagna Italiana sarà utile ad individuare le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, garantendo anche rilevanti risorse economiche aggiuntive, per favorire i giovani ed il ripopolamento dei territori montani.

di A. Col.