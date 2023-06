Legambiente e i comitati chiedono incontro urgente con il Comune di Iseo

martedì, 6 giugno 2023

Iseo (Brescia) – I rappresentanti di Legambiente basso Sebino (Dario Balotta), del comitato pro ospedale (Orsolina Ciocchi) e del consorzio dei campeggiatori del lago d’Iseo (Ines Moretti) hanno consegnato all’ufficio protocollo del Comune 201 firme di cittadini iseani ai sensi degli articoli 51 e 52 dello statuto del Comune d’Iseo per ottenere un incontro con l’amministrazione comunale. Altre 107 sono state raccolte sul web attraverso change.org. I promotori chiedono di avere garanzie sulla sicurezza e di sapere da Ferrovie Nord Milano quali benefici ambientali e commerciali avrà il progetto idrogeno H2iseO sul territorio. I promotori dell’iniziativa hanno messo ai raggi x tutto il progetto, ricavandone pessimi risultati non solo per quanto riguarda la sicurezza. Qualche settimana fa il Ministero degli Interni ha approvato uno schema di norme antincendio per gli impianti diproduzione e stoccaggio di idrogeno. Lo schema, non ancora approvato è ora al vaglio della Commissione Europea.

“E’ ingiustificata la localizzazione dell’impianto di stoccaggio e produzione dell’idrogeno su 3 mila metri quadri di area verde in pieno paese, quando è in costruzione la nuova officina di Trenord a Rovato (lontana da aree residenziali) dove è prevista la manutenzione dei treni della Brescia -Iseo- Edolo,della Brescia-Milano e Brescia-Bergamo. Dal progetto “H2iseO”, treni alimentati con idrogeno ,risulta che i convogli, che sostituiranno quelli diesel, saranno alimentati, non con l’ idrogeno pulito, ma prodotto con gas metano di A2A e SNAM. Pertanto si tratterà di idrogeno non pulito (grigio) che prevede anche un notevole consumo di acqua”, commenta Dario Balotta presidente circolo basso Sebino.