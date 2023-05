Legalità, lezione dei carabinieri a scolaresche di Egna

giovedì, 11 maggio 2023

Egna (Bolzano) – Nel parco del “Gigante addormentato” di Egna (Bolzano) si è tenuto un incontro con alcune scolaresche del luogo sul tema della legalità. Un centinaio di bambini con i rispettivi insegnanti delle scuole materne di lingua italiana e di lingua tedesca e tre classi della scuola primaria di lingua italiana, hanno potuto assistere ad una attività dimostrativa da parte di più unità del Nucleo Cinofili di Laives.

I cani, quattro giovani pastori tedeschi rispettivamente di nome Chip, Nick, Kelly e Volkmar, sotto l’attenta guida dei loro conduttori, si sono destreggiati in varie attività di ricerca e di difesa personale.

La mattinata è poi proseguita con la possibilità per i giovani ospiti di salire a bordo delle autoradio dei carabinieri della Compagnia di Egna, tra cui una nuovissima Alfa Romeo Giulia, e di provare le tante dotazioni e tecnologie presenti sulle “gazzelle” dell’Arma.

L’evento è stato molto apprezzato dai bambini che hanno poi voluto omaggiare i militari con uno splendido disegno in ricordo di questa felice e costruttiva mattinata trascorsa insieme ai loro amici carabinieri.