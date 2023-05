Ledro, all’asta il Rifugio Garibaldi a Tremalzo

mercoledì, 24 maggio 2023

Ledro – Il Comune di Ledro ha indetto un’asta pubblica per procedere alla concessione del “Rifugio Garibaldi” e delle relative aree, adiacenti e recintate, di proprietà del Comune stesso in località Tremalzo. L’insieme è da destinare a rifugio escursionistico. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 7 giugno prossimo. Canone annuo a base d’asta: 10.000 Euro al netto dell’Iva; apertura delle offerte: ore 8.30 del giorno 13 giugno in municipio a Pieve di Ledro – via Vittoria, 5. Tutti i dettagli e la modulistica per presentare l’offerta sono pubblicati sul sito del Comune.