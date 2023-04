Le migliori soluzioni di autonoleggio per aziende e professionisti: caratteristiche e opportunità

sabato, 22 aprile 2023

Gestire la flotta auto per le imprese, come per i singoli professionisti, a volte può essere troppo impegnativo e dispendioso. Al di là dello sforzo economico importante richiesto nella fase iniziale di acquisto, ci sono anche i tanti grattacapi e adempimenti burocratici che inevitabilmente comportano dispendio di energia e denaro. Dalla manutenzione ordinaria obbligatoria a quella straordinaria, dal bollo alla polizza assicurativa, dal cambio gomme fino alla gestione degli imprevisti, gestire un mezzo di proprietà implica necessariamente impegno e dedizione.

Se poi si valuta la cosa dal punto di vista finanziario, il limite è evidente, poiché un’auto di proprietà implica inevitabilmente una immobilizzazione di capitale su un investimento destinato a perdere valore nel tempo.

Per questa ragione e per altre che vedremo a breve, molte aziende e liberi professionisti stanno optando per l’auto a lungo noleggio. Una scelta portata avanti maggiormente da quelle attività che necessitano di una flotta mezzi assortita e ampia.

Vale la pena approfondire proprio le caratteristiche che più interessano i titolari di Partita Iva riguardo al noleggio auto a lungo termine.

Qualità di natura pratica

Come accennato, la gestione di uno o più veicoli necessita di tempo e impegno, soprattutto per il disbrigo degli adempimenti burocratici e a quelli legati alla manutenzione.

Si pensi, ad esempio, alle aziende che necessitano di una flotta composta da furgoni o tir per il trasporto merci, auto come fringe benefit per la rete commerciale o il management. Stare dietro a un parco vetture così assortito può davvero essere impegnativo.

Il noleggio a lungo termine, invece, solleva da tutti gli adempimenti necessari per la gestione della flotta, poiché nella maggior parte dei contratti con le società sono inclusi anche i servizi accessori, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria al cambio gomme, dal soccorso stradale fino all’assicurazione.

Inoltre, noleggiare autoveicoli consente all’imprenditore di beneficiare di mezzi in sostituzione in caso di danni all’auto noleggiata e cambio vettura alla scadenza del contratto, potendo ottenere gli ultimi modelli sul mercato, più efficienti e tecnologicamente avanzati.

Dal punto di vista economico

Tra tutti le caratteristiche tipiche del noleggio auto a lungo termine, per le aziende, quelle di tipo economico e fiscale sono certamente le più evidenti. Il noleggio, infatti, non implica costi aggiuntivi, poiché tutte le spese di gestione sono incluse nel canone versato alla società, incluse le eventuali spese di manutenzione straordinaria, con la possibilità di poter programmare in anticipo, con precisione e senza sorprese le spese mensili anche future.

Non vi sono immobilizzazioni importanti di capitale, che quindi resta nella piena disponibilità dell’azienda, per altri investimenti, né l’azienda subisce la svalutazione fisiologica del veicolo, nel tempo, poiché la proprietà resta a carico della società di noleggio.

Il risparmio più importante, però, deriva dalle detrazioni fiscali relative alle quote IVA e IRPEF, in base alla destinazione d’uso del veicolo. In alcuni casi, questi sgravi in alcuni casi possono arrivare a coprire persino il 100% dei costi di noleggio sostenuti dall’azienda o dal professionista, diminuendo le spese e l’aggravio sulle casse aziendali.

