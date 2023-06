Le grandi opportunità di giugno nello show room Spadacini di Niardo

lunedì, 5 giugno 2023

Niardo (Brescia) – Un mese speciale – quello di giugno – nello show room Spadacini di Niardo (Brescia), con una serie di opportunità per la clientela, dalle cucine alle camerette per arrivare fino all’arredamento completo di un’abitazione. “Ogni mese – svela Lorenzo Spadacini, contitolare con Piera e Sabrina dell’azienda di Niardo – proponiamo novità e i nostri arredatori sono a disposizione con idee innovative per l’allestimento e l’arredo della casa. Il team di esperti assiste i clienti ed è a disposizione per rispondere a tutte le tue domande”.

Il primo passo per arredare casa o ufficio è farsi un’idea chiara di come sarà il risultato a lavoro finito. Per questo lo show room Spadacini affianca “un team di progettisti interni e di professionisti esterni (architetti, interior design, falegnami) che accompagna con professionalità il cliente in tutte le fasi preliminari dell’acquisto con una consulenza personalizzata.

Cucine: l’arredamento nero in cucina può creare un’atmosfera elegante, sofisticata e contemporanea. Sebbene possa sembrare audace e rischioso, l’uso del nero nell’arredamento può conferire un’atmosfera di lusso e modernità.

E’ inoltre possibile scoprire la collezione di cucine Lube che unisce stile e funzionalità in ogni dettaglio. Nello show room Spadacini di Niardo “ogni elemento è pensato per creare uno spazio di ispirazione culinaria. Lasciati conquistare dalla bellezza dei nostri mobili e rendi la tua cucina il cuore pulsante della tua casa”. Una varietà di “cucine in cucina” per una soluzione perfetta e creare un’area funzionale e accogliente con spazio di lavoro extra, pratici ripiani e comodi sgabelli.

Nel mese di giugno ci sono opportunità anche per la cameretta e chi acquista una cameretta riceverà un materasso gratis. Comfort e stile: la sedia unisce design moderno, qualità e comfort senza compromessi, è il complemento perfetto per il salotto, lo studio o la zona relax, garantendo un’esperienza di seduta eccezionale.

Nello show room c’è un filo diretto tra architettura, arredamento e arte: l’architettura viene descritta come le “”ossa”” di una stanza sottolineando il ruolo fondamentale della struttura e del design degli spazi nella creazione di un ambiente. L’arredamento, invece, viene paragonato al “cuore”, perché attraverso i mobili, gli accessori e gli elementi decorativi che un ambiente prende vita e si esprime. Infine, l’arte viene identificata come l’ “anima”; è attraverso l’espressione artistica che un ambiente diventa unico, riflettendo la personalità e le emozioni di chi lo abita. “Per creare uno spazio significativo e accogliente è importante che tutti e tre gli elementi siano in armonia”, concludono allo show room Spadacini.