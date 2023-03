Le Gallerie di Piedicastello hanno ospitato l’assemblea annuale degli Schützen Welschtirol Trentino

domenica, 12 marzo 2023

Trento – “Radici – identità – tradizione, da difendere e preservare” è il motto dell’assemblea di quest’anno che si è tenuta oggi alle Gallerie di Piedicastello. All’iniziativa era presente il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: “Ringrazio per questi tre anni di lavoro assieme, nonostante il freno dovuto alla pandemia. Sono stati tanti gli eventi e le tematiche che abbiamo portato avanti in stretta sinergia tra cui, ci tengo a menzionarli, l’inaugurazione di alcuni luoghi della memoria di Andreas Hofer a Lavis, Mori, Ala, Mantova. In qualità di presidente dell’Euregio e della Giunta regionale, abbiamo promosso, in collaborazione con il capitano del Tirolo e il presidente Kompatscher, vari eventi tra cui l’apertura della nuova sede Euregio a Villa Moggioli a Trento”.

Fugatti ha poi citato le numerose iniziative con tanti sindaci trentini che hanno dimostrato sensibilità verso questi temi, tra cui l’inaugurazione dei cartelli ai confini dell’Euregio e nei singoli comuni, “un segnale identitario per chi percorre le nostre strade – ha aggiunto – come le bandiere del Trentino/Euregio ai confini del nostro territorio. Nelle scorse settimane si è inoltre tenuto a San Leonardo un incontro con il presidente Kompatscher e il ministro Calderoli per promuovere la Carta delle autonomie, che è alla base delle regioni a statuto speciale, per valorizzare sempre più i fondamenti delle nostre autonomie”. Infine il presidente ha annunciato che il progetto di istituire un Centro studi sulle autonomie speciali è stato trattato in Giunta provinciale e ha salutato dicendo: “Il vostro contributo per l’autonomia del territorio è essenziale e determinante”.

L’assemblea annuale della Federazione Schützen Welschtirol Trentino è un appuntamento atteso da tutti gli iscritti. È l’occasione di fare il bilancio dell’anno trascorso, delle azioni promosse sul territorio, tra cui le commemorazioni, i pellegrinaggi, gli eventi culturali, l’inaugurazione di targhe e mostre alla memoria dei principali esponenti ed eventi storici che hanno contrassegnato la storia di questo illustre movimento.

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, si è tenuta la consegna delle medaglie e dei diplomi agli Schützen con più di 15, 25 e 40 anni ininterrotti di appartenenza alle Compagnie territoriali e, a seguire, l’assemblea elettiva presieduta dal presidente, Enzo Cestari, che nel suo discorso introduttivo ha evidenziato: “Dal punto di vista sociale dobbiamo supportare la formazione dell’Euroregione, dobbiamo fare in modo che diventi sempre più autonoma ed indipendente“. Cestari ha infine ricordato l’importanza di mantenere vivo l’ideale dell’identità: “La salvaguardia dell’identità di un popolo è percepita come il desiderio di preservare i valori, le tradizioni, i costumi e le credenze che costituiscono l’identità individuale e collettiva“.