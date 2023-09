Le città più green d’Italia

mercoledì, 20 settembre 2023

La sostenibilità è ormai da anni al centro delle strategie politiche dei governi di ogni Paese del Mondo, con l’obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici, abbassare le emissioni nocive attraverso l’abbandono dei combustibili fossili e rendere il Pianeta un luogo più vivibile, specialmente in ottica futura nei confronti delle nuove generazioni.

In questo contesto, oltre al compito determinante svolto dallo Stato e dal lavoro dei Ministeri, con una serie di iniziative dedicate alle tematiche ambientali, anche a livello locale le Istituzioni, Regioni e Comuni in primis, sono costantemente impegnate nel pianificare e programmare piani a lungo termine per migliorare la qualità dell’aria e abbassare i livelli di smog e inquinamento nelle città, così che il contesto urbano possa divenire un luogo migliore per i cittadini.

Ma quali sono le città che più delle altre si stanno muovendo in questo senso? Per rispondere a questa domanda, è necessario esaminare il report di Lega Ambiente, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, denominato Ecosistema Urbano.

La classifica delle città italiane più sostenibili

LegaAmbiente, come ogni anno, fotografa attraverso il suo report Ecosistema Urbano, la situazione dei capoluoghi italiani per quanto riguarda la sostenibilità. L’ultimo rapporto consultabile risale allo scorso novembre e prende in considerazione 105 Comuni capoluoghi, tenendo conto di 16 diversi indicatori che fanno parte di 6 aree distinte, vale a dire aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

Guardando al documento, vediamo che la città più green d’Italia è Bolzano, in Trentino Alto Adige, che dopo aver occupato il secondo posto raggiunge la prima posizione, scavalcando l’altra provincia di Trento. Per l’ultimo gradino del podio ci dobbiamo spostare in Veneto, precisamente a Belluno che dall’ottavo posto risale fino alla “medaglia di bronzo”. Fuori dalla top 3 ma comunque nelle prime cinque città più sostenibile c’è Reggio Emilia, seguita da Cosenza, che rappresenta un unicum rispetto al Mezzogiorno, essendo l’unica metropoli meridionale nelle prime dieci posizioni.

In linea generale, la situazione dei capoluoghi italiani non sembra essere cambiata più tanto, fatta eccezione per alcune realtà che hanno visto peggiorare o migliorare le proprie performance. Al riguardo, con il segno positivo troviamo Venezia, arrivata in tredicesima posizione e Torino, classificata sessantacinquesima. Male invece Genova, scesa in posizione 53, Milano, che con la perdita di otto posizione si piazza al 38esimo posto. Malgrado l’aumento di vendite di veicoli elettrici e ibridi rispetto all’acquisto auto usate a Firenze, il capoluogo toscano è sceso al 43esimo posto. Roma, in posizione 88, invece, non ha praticamente risposto al questionario di LegaAmbiente.

In fondo alla classifica, troviamo infine Alessandria e Palermo, con Catania fanalino di coda.

Cosa possono fare i Comuni per la sostenibilità

Per poter migliorare la situazione ambientale delle città italiane, i Comuni dovrebbero, e in parte lo stanno facendo, porre in essere azioni decise per incentivare l’acquisto di auto elettriche e per stimolare l’utilizzo del trasporto pubblico piuttosto che dei veicoli privati, adoperandosi parallelamente con la sostituzione di autobus e tram vecchi con modelli meno inquinanti. Inoltre, dovrebbe essere consolidata la rete elettrica per la ricarica con l’installazione di colonnine pubbliche per i rifornimenti, così da rendere più agevole la vita dei cittadini.

Inoltre, dovrebbero essere organizzati eventi e seminari dedicati alla sostenibilità per aumentare la consapevolezza della collettività sul tema, anche attraverso la realizzazione di momenti all’interno delle mura scolastiche, così da apprendere fin da piccoli l’importanza del rispetto dell’ambiente.

Infine, andrebbero rafforzati i servizi alternativi per la mobilità, migliorando le piste ciclabili e offrendo la possibilità di car sharing e carpooling, attraverso incentivi anche da parte delle aziende nei confronti dei propri dipendenti.