Le attività estive al Giardino Botanico di Bormio: il programma

giovedì, 8 giugno 2023

Bormio – Da lunedì 12 giugno entra nel vivo il programma di attività estive al Giardino Botanico di Bormio; alle visite guidate gratuite, già in corso ogni giovedì alle 10:30 e alle 15:30, si aggiunge una nutrita offerta di iniziative volte ad avvicinare il pubblico ai temi botanici e alla frequentazione dell’Orto.

Arte, musica, esplorazioni sensoriali e storia delle tradizioni condurranno il pubblico alla scoperta del silenzioso mondo delle piante, di quanto esso sia necessario alla vita di tutti gli esseri viventi e al benessere umano.

“Una vita a colori”, con Marta Tognetti, è il primo appuntamento in programma lunedì 12 giugno, con una visita guidata interattiva, in mattinata e il laboratorio di estrazione di pigmenti vegetali, il pomeriggio.

Mercoledì 21 giugno, in occasione del “Solstizio d’estate”, la giornata sarà invece dedicata all’esplorazione del Macro e micro-mondo vegetale.

Gli appuntamenti di luglio e agosto vedranno alternarsi eventi dedicati all’uso tradizionale delle erbe e momenti artistici con i laboratori di acquerello botanico e di linoleografia e ogni martedì e venerdì, i tradizionali “laboratori didattici” per bambini e famiglie.

Non mancheranno, inoltre, i momenti di “Yoga in giardino”, con Farina Sooth, in programma nei venerdì di luglio e agosto presso il Gazebo Panoramico dell’orto, per un’ora di relax in una cornice incantata.

L’ingresso al giardino, la partecipazione a workshop e visite guidate sono gratuiti.

Il programma completo delle attività è scaricabile al link http://lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/laboratori-didattici-estate-2023/