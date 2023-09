Le associazioni all’Amministrazione di Darfo: “Fermate il progetto sul lago Moro”

mercoledì, 6 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’Associazione Amici del Lago Moro, presieduta da Roberto Gheza, unitamente ad altre associazioni del territorio (Legambiente Circolo di Vallecamonica, CAI Darfo Boario Terme, CAI – Tutela Ambiente Montano, Osservatorio Territoriale Darfense), si schiera e interpella l’Amministrazione comunale di Darfo Boario Terme (in merito al progetto ‘passerelle’ tra lo sperone di roccia del lago e il pontile.

Pioggia di firme contro il progetto e a questo proposito l’associazione ha avviato anche una petizione con raccolta firme sulla piattaforma ‘Change.org’.

“Richiesta all’Amministrazione Comunale: sospendere il progetto di riqualificazione spondale lago Moro”

“È con grande sorpresa che abbiamo appreso in questi giorni del progetto per la realizzazione di un percorso di collegamento tra l’area pic-nic di Capo di Lago e la zona delle panchine prospicienti lo specchio d’acqua, con la realizzazione di una passerella che contorna lo sperone di roccia e di un pontile, che compromettono in parte il canneto.

Anche a seguito dell’illustrazione del progetto avvenuta in data odierna da parte dell’Arch. Mauro Fontana, incaricato dell’ Ufficio Tecnico, non sappiamo da dove nasca l’esigenza della realizzazione di una passerella a bordo lago, dato che già in passato il percorso sul lago era transitabile ed il suo ripristino oggi potrebbe avvenire in modo agevole e poco dispendioso senza interventi invasivi e rispettando sia il canneto (come ammesso dallo stesso progettista) che lo sperone di roccia che scende al lago.

Il transito tra l’area picnic e quella delle panchine è già consentito a tutti, con più itinerari e nella massima sicurezza senza alcuna limitazione: ad esempio la strada che passa dal paese permette anche all’iconica mamma con passeggino (come sul progetto) di accedere alla zona delle panchine in sicurezza e comodità. La passerella risulterebbe invece un elemento non integrato con la naturalezza del parco del lago e senza alcun beneficio pratico. Anche i turisti che visitano il Lago sono meravigliati dal contesto di bellezza naturale, pur così vicino ad un centro urbano, ed il “ballatoio” sul lago non può che essere un elemento di disturbo e non certo un’attrattiva.

Come Associazione “Amici del Lago Moro” abbiamo sempre curato che la naturalità del sito venisse salvaguardata e riteniamo che la realizzazione di un inutile orpello in un punto panoramico già unico, lungi dal portare benefici, sia uno sfregio a uno dei tesori di Darfo Boario Terme.

Viste le relazioni intrattenute anche in passato con l’Amministrazione Comunale sarebbe stato opportuno un confronto sul progetto prima di passare alla fase realizzativa, come richiesto dai sottoscritti nell’incontro del 16 Marzo scorso, e sarebbe emersa chiaramente la contrarietà alla passerella da parte di tutti i cittadini che amano e vivono il Lago Moro; infatti sempre nella stessa riunione il sindaco aveva accennato alla sistemazione del sentiero in esame. Di fronte alle perplessità dei presenti aveva assicurato un intervento minimo e poco invasivo e garantito un

confronto in merito allo stesso ultimata la fase progettuale, prima di quella esecutiva: mai pervenuto.

Nulla di tutto ciò era nel programma elettorale della lista eletta quindi a maggior ragione come amanti del territorio e come cittadini richiediamo con fermezza un dialogo con l’amministrazione su una decisione così delicata che, come dimostrato, non rappresenta un’esigenza di sicurezza e fruibilità.

Siamo inoltre sorpresi che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia abbia dato parere favorevole alla realizzazione di un’infrastruttura così invasiva ed inutile in un contesto di pregio.

In questo caso la disponibilità di un finanziamento comporta un danno all’ambiente ed al paesaggio ed in ogni caso vi sarebbe comunque un significativo contributo dalle casse comunali (50.000 euro a fronte di un costo totale di 100.000 euro) che da solo basterebbe alla realizzazione di un intervento spondale più che adeguato.

Chiediamo all’Amministrazione di Darfo Boario Terme di sospendere la realizzazione del progettoe, dopo un confronto con i cittadini, di rivederlo, dando priorità alla conservazione del canneto e degli elementi naturali e paesaggistici”.

Per l’associazione Amici del Lago Moro, il Presidente Roberto Gheza