Le Acli bresciane aderiscono a due nuove iniziative per la pace

mercoledì, 15 novembre 2023

Brescia – Le Acli bresciane aderiscono e partecipano a due nuove iniziative per la pace: la prima il 17 novembre, quando è in calendario una giornata di preghiera, inserita anche nella sesta edizione del Festival della Pace in corso a Brescia; la seconda, il 19 novembre, quando il Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la pace e per la cooperazione internazionale propone un presidio in piazza Vittoria alle 16.

Le Acli invitano alla presenza massiccia e convinta ad entrambe le iniziative: “L’obiettivo è quello di alimentare una cultura dell’incontro, del dialogo, della cura e delle relazioni solidali, per formare sempre più donne e uomini che siano artigiani di pace e fraternità – precisa il presidente delle Acli provinciale Brescia, Pierangelo Milesi (nella foto) – nella loro storia le Acli hanno sempre espresso sensibilità, attenzione e iniziativa politica per la pace, ma il precipitare e l’aggravarsi del conflitto nel Medio Oriente, il protrarsi della guerra in Ucraina come in molti altri luoghi nel mondo, ci chiedono un impegno suppletivo a livello di preghiera e di formazione”.

Per dare corpo a questo impegno le Acli quindi prenderanno parte alla giornata di preghiera per la pace del 17 novembre, in un cammino comune di spiritualità e di formazione nel 60esimo anniversario dalla “Pacem in Terris”, partecipando all’incontro promosso dalla Diocesi di Brescia con la presenza del vescovo monsignor Antonio Tremolada e di alcuni missionari testimoni di conflitti in corso nel mondo. L’appuntamento è alle 18 in Duomo vecchio.

Domenica 19 novembre, alle 16, insieme a numerose altre realtà, le Acli saranno in piazza per dire no alla barbarie del terrorismo e delle guerra e sì alla pace e alla sicurezza per la Palestina e Israele.

“Chiediamo a tutta la cittadinanza bresciana di unirsi e far sentire la propria voce – recita il comunicato di indizione – contro il terrorismo e contro la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali; contro le violazioni del diritto internazionale, a partire da quello umanitario, da qualunque parte esse vengano perpetrate; contro il trasferimento forzato della popolazione civile palestinese; contro ogni dispiegamento, o anche solo minaccia verbale di un possibile utilizzo, di armamenti atomici, chimici o non convenzionali; per un cessate il fuoco che – come chiesto da innumerevoli e autorevoli voci della comunità internazionale, dalle Agenzie delle Nazioni Unite al Papa, dall’Unione Europea alle Organizzazioni non governative – faciliti e consenta la liberazione dei rapiti, lo scambio dei prigionieri di guerra, l’arrivo degli aiuti umanitari, la cura dei feriti e la messa in sicurezza della popolazione civile; per l’avvio di un tavolo internazionale di trattativa per la fine delle ostilità e la ripresa del processo di pace, che non può che passare per una soluzione definitiva della questione palestinese, attraverso il rispetto delle convenzioni internazionali e il pieno riconoscimento dell’autodeterminazione del popolo palestinese (di Gaza e Cisgiordania); per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo e del Parlamento Italiano, per uscire dall’ambiguità e dall’ipocrisia di chi a parole propugna la soluzione “due popoli, due Stati”, ma poi non agisce coerentemente con quell’obiettivo; per la sicurezza di Israele e della sua popolazione, contro ogni forma di antisemitismo che mette a rischio l’incolumità di cittadini ebrei in ogni parte del mondo e che questo conflitto non fa altro che alimentare e acuire; contro ogni atteggiamento ostile o discriminatorio verso i palestinesi, e più in generale contro le espressioni di islamofobia”.