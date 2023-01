Trentino, l’avvocato Claudia Eccher eletta consigliere nel CSM

mercoledì, 18 gennaio 2023

Trento – L’avvocato trentino Claudia Eccher (nella foto) eletta consigliere nel CSM (Consiglio Superiore della Magistratura). Figlia del professor Eccher, è stata eletta nella quota laica della maggioranza parlamentare.

Sono stati eletti: Enrico Aimi (517 voti), Isabella Bertolini (521), Daniela Bianchini (519), Ernesto Carbone (399), Claudia Eccher (519), Rosanna Natoli (519), Michele Papa (506), Fabio Pinelli (516) e Roberto Romboli (531).

Si sono fermati sotto la soglia necessaria per l’elezione Felice Giuffrè, che ha ricevuto 295 voti, e Giuseppe Valentino con 194 preferenze. Il Parlamento in seduta comune dovrà dunque essere nuovamente convocato per completare la composizione del Csm. La nuova riunione, ha annunciato in Aula il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, martedì 24 gennaio alle 6.