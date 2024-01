Lavoro e tecnologia: la vicepresidente Gerosa all’Enaip di Villazzano

venerdì, 26 gennaio 2024

Trento – Lavoro e tecnologia cambiano, si evolvono, e così il mondo della formazione professionale. Lo si è visto anche ieri pomeriggio al Centro di Formazione Professionale ENAIP di Villazzano, visitato dalla vicepresidente e assessore provinciale all’istruzione Francesca Gerosa. Per l’occasione, è stato presentato un nuovo, sofisticato ausilio alla formazione dei futuri operatori nel campo dell’edilizia, un simulatore di macchine da lavoro – come gru o escavatori – prodotto dalla CM Labs, azienda canadese che rappresenta il fornitore più avanzato di tecnologie di questo tipo oggi al mondo (lavora, fra gli altri per realtà come la NASA). Presenti all’incontro, assieme a numerosi studenti, il presidente di ENAIP Trentino Arrigo Dalfovo, il direttore generale Massimo Malossini e il direttore del CFP di Villazzano Paola Coccia: “Senza persone qualificate e motivate l’economia del Trentino si fermerebbe – ha detto Gerosa – ed è per questo che voi rappresentate il nostro futuro. Siate orgogliosi del vostro percorso formativo e credeteci fino in fondo. La formazione professionale è un fiore all’occhiello del nostro sistema scolastico e formativo, e lo vediamo qui oggi, constatando come la formazione tradizionale si accompagna alla sperimentazione di nuove tecnologie, che appartengono al mondo della realtà virtuale, e che consentono di acquisire competenze preziose in maniera controllata e sicura. Come Provincia ci crediamo, vogliamo ascoltare e raccogliere le vostre esigenze e continuare ad investire in questo settore strategico “

Il direttore generale Malossini ha rivolto un appello non solo agli studenti ma anche alle associazioni di categoria. “Quando parliamo di lavoro, di manodopera, dobbiamo fare attenzione, perché il linguaggio, la comunicazione, oggi sono essenziali. Sulle capacità dei nostri studenti si costruisce il futuro del Trentino. Tutti ne devono essere consapevoli”. Un appello condiviso dal presidente Dalfovo, per il quale “dobbiamo utilizzare un nuovo linguaggio per parlare di lavoro e professioni, che valorizzi le competenze e le energie di questi giovani, molti dei quali potrebbero essere i futuri imprenditori del Trentino. La manualità, la capacità di ‘fare’, sono doti preziose. Come scuole, e assieme anche alle associazioni imprenditoriali, dobbiamo costruire palestre di sperimentazioni all’interno dei nostri istituti”. Dai vertici dell’Enaip, infine, un ringraziamento all’assessore per la sua disponibilità a vedere di persona che cosa si fa, oggi, in istituti come quello di Villazzano, spronando gli studenti a fare sempre meglio e con piena fiducia nelle proprie capacità.

Dopo l’incontro in aula magna con una parte degli studenti, a Villazzano sono attualmente circa 530, distribuiti nei sette percorsi di qualificazione professionale dell’istituto, e dei docenti, in tutto una settantina, assistiti da una ventina di operatori del personale ausiliario, la visita è proseguita con la presentazione del simulatore “Vortex Edge Max”. Con un design essenziale ma dettagliato, questa tecnologia include una gamma completa di gru e macchine movimento terra, per un totale di 10 macchine su un solo simulatore. I suoi comandi, illustrati alla vicepresidente da alcuni degli studenti che stanno utilizzando la macchina nel loro percorso formativo, imitano alla perfezione quelli di una gru o un escavatore. Lo schermo ruota per fornire un campo visivo ottimale per ogni apparecchiatura e simula anche diverse condizioni atmosferiche.