Lavori sulle strade provinciali a Piancogno e Cividate Camuno

domenica, 21 gennaio 2024

Piancogno (Brescia) – Ultimata la parte più importante dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Oglio a Piancogno. La Provincia di Brescia ha avviato una serie di interventi per una decina di milioni, solo sulla viabilità, in Valle Camonica, e tra gli interventi spiccano i lavori su due ponti sul fiume Oglio, il primo a Piancogno, il secondo a Cividate Camuno, interventi sulle strade della Val Saviore, ma anche in Bassa Valle Camonica.

I lavori sulla Sp 8, per un ammontare di 850mila euro, a Piancogno prevedevano il rinforzo con fibre di carbonio, nuovo cordolo e posa delle barriere di sicurezza, che sono stati ultimati, mentre a marzo saranno sostituiti i giunti.

A Cividate Camuno stanno procedendo le opere, per un ammontare di un milione e 345 mila euro, sulla Sp345 delle Tre Valli, con rinforzo del ponte sul fiume Oglio. Per consentire i lavori è installato un impianto semaforico.

Invece, guardando al Sebino, si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del ponte a Vello di Marone, lungo la Sp 510 “Sebina Orientale”