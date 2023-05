Lavori sulla Sp88: chiude la strada Ceto-Cimbergo-Paspardo

lunedì, 29 maggio 2023

Ceto (Brescia) – La strada provinciale 88 “Ceto-Cimbergo-Paspardo”, nel Comune di Ceto (Brescia), non sarà chiusa al transito dei veicoli per questi giorni, restando a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, mentre chiuderà settimana prossima.

La Provincia di Brescia sta provvedendo alla manutenzione straordinaria del ponte lungo il ponte della Sp 88 “Ceto – Cimbergo – Paspardo” al km 3+622 in territorio di Ceto, risultato, per una parte, ammalorato. Rispetto al programma iniziale la Provincia di Brescia e l’impresa appaltatrice hanno deciso di proseguire nei lavori per ora senza chiudere la strada provinciale, ma con un senso unico alternato.

Per consentire la continuazione dei lavori del ponte lungo la SP 88 “Ceto-Cimbergo-Paspardo”, la strada verrà chiusa da giovedì 8 giugno a sabato 10 giugno.