Lavori di manutenzione sulla Sp59 Barghe-Provaglio Val Sabbia

giovedì, 14 marzo 2024

Provaglio (Brescia) – Il personale addetto alla sorveglianza della Sp59 “Barghe–Provaglio Val Sabbia” ha riscontrato che la sconnessione esistente della pavimentazione stradale all’altezza del km 2+200, che da tempo viene tenuta monitorata.

In questi ultimi giorni si è accentuata e potrebbe costituire insidia per il transito veicolare. Oggi una squadra interverrà fresando la pavimentazione per abbassare il dislivello che si è creato durante le piogge della settimana scorsa e sigillando le fessure in modo che non entri acqua. È stato inoltre predisposta, a titolo cautelativo, la riduzione del limite di velocità a 30 km/h nel tratto di strada dal km 2+100 al km 2+250.

“La Provincia di Brescia ha già coinvolto un geologo, che in passato aveva studiato il fenomeno, al fine di individuare una soluzione progettuale che possa risolvere il problema in maniera definitiva – spiega il Consigliere delegato alla Viabilità e alle Strade, Paolo Fontana. L’intervento di fresatura e sigillatura è solo una soluzione temporanea. Nel frattempo, il sorvegliante di zona terrà costantemente monitorata la situazione per poter intervenire celermente in caso di necessità per mettere in sicurezza la strada.”