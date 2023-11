Lavis, Timothy Nardelli è campione del mondo di danza sportiva

mercoledì, 29 novembre 2023

Lavis – Quindici anni e già un campionato del mondo in tasca. Timothy Nardelli, lavisano classe 2008, ha vinto i Campionati del mondo Csit di danza sportiva categoria under 16 svoltisi a Malmedy in Belgio. Una vittoria condivisa con la sua compagna di danza Eva Veronese (residente a Meolo in provincia di Venezia), che di anni ne ha 13. “A nome di tutta la Giunta Provinciale – afferma l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi – voglio complimentarmi con Timothy Nardelli per aver centrato un obiettivo così prestigioso a soli 15 anni anni. Auguro a lui di continuare a crescere e migliorarsi, nonché di togliersi altre soddisfazioni e continuare a portare il nome del Trentino nel mondo”.

Nel centro belga, non molto distante dal confine con la Germania, Nardelli e Veronese hanno avuto la meglio di oltre trenta coppie e confermato il loro talento e la preparazione curata dal maestro Andrea Rizzo. Un successo giunto poche settimane dopo quello dello scorso settembre conseguito ai CSIT World Games. Timothy, come Eva, gareggia nel circuito Dance Sport Heritage ed è tesserato per il Team Diablo di Molinella (Bologna), la più grande e influente società di danza sportiva al mondo per numeri e risultati con oltre 130 campioni del mondo all’attivo, 6 medaglie d’oro ai World Games sezione professionismo e un numero strabiliante di tecnici e atleti. Una vittoria che ripaga Nardelli dei numerosi sacrifici che quotidianamente deve affrontare per allenarsi, dividendosi tra Veneto, Trentino ed Emilia e al contempo studiare al liceo linguistico Scholl di Trento.