L’autunno al “Gelatissimo” di Boario Terme, Pietro Andreoli: “Riscopriamo i prodotti locali”

mercoledì, 6 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Ogni stagione ha il suo gelato. L’estate volge al termine, e anche in autunno c’è l’attrazione di un gelato realizzato artigianalmente. Al “Gelatissimo” di Boario Terme vengono preparati ogni giorno gelati con nuovi gusti che catturano una clientela sempre più vasta, anche oltre i confini della Valle Camonica. In questo periodo il “Gelatissimo” lega la sua produzione ai frutti di stagione, ad esempio gelati al mascarpone e fichi caramellati al forno, oppure alle noci, o ancora ai marroni, tipiche castagne della Valle Camonica, poi fragole, miele di castagno e tartufo.

“Ad ogni stagione – racconta Pietro Andreoli, titolare del “Gelatissimo” in via De Gasperi a Boario Terme – cerchiamo di realizzare qualcosa di innovativo, puntiamo su prodotti locali, in particolare della Valle Camonica e dell’Alto Sebino, che sono molto graditi alla nostra clientela”.

Quest’anno il “Gelatissimo”, presente a numeriosi eventi a Darfo Boario Terme e in Valle Camonica, ha arricchito la sua attività ed ha preparato torte gelato legate agli eventi, tra cui i Campionati giovani di ciclismo che si sono svolti nella città delle Terme a luglio. “Ogni evento – conclude Pietro Andreoli – deve avere il suo gelato, così da rimanere un ricordo legato alla manifestazione e anche per gli Assoluti di Enduro del prossimo weekend sto pensando ad un tipo di “gelato”. Questo legame al territorio, alle sue tradizioni e agli eventi, fa la differenza e ci contraddistingue nella nostra attività”.

di A. Pa.