venerdì, 3 novembre 2023

Pozzolengo (Brescia) – Lautari alla conquista della maratona di New York con 4 campioni delle Olimpiadi della solidarietà. In agosto avevano vinto l’oro nella maratona alle Olimpiadi della vita Lautari e oggi sono patrtiti per conquistare quella di New York. Passo dopo passo Federico Romano, gardesano di Calvagese, ed Eleonora Lando, milanese di Cornaredo, domenica 5 novembre correranno nella Grande Mela per ribadire il ruolo fondamentale dello sport per la riabilitazione e il recupero delle dipendenze. Con loro sulle strade Usa correranno anche Valentina Panigo e Francesco Colombo. Erano tra i 180 ragazzi ospiti dei Lautari, protagonisti dell’edizione numero 27 dei Giochi organizzati dalla comunità che ha la sede centrale a Pozzolengo (Brescia) e presieduta da Andrea Bonomelli. Oltre a Pozzolengo e Brescia, in gara i ragazzi ospiti a Como, Pordenone, Roma e Firenze. Per incentivare il percorso di recupero dei ragazzi la Comunità ha messo infatti in palio 4 biglietti per la Maratona di New York.

“Avere grandi obiettivi aiuta a realizzare il proprio percorso di riabilitazione, noi con la Cooperativa di Solidarietà Lautari facciamo di tutto affinché questo possa avvenire nei giusti tempi e con le giuste modalità. Un modo sano, stimolante e bello per rendere i ragazzi artefici del proprio destino e consapevoli dei propri limiti. La maratona di New York è una vera sfida con cui cimentarsi, un gioco capace di mettere a dura prova la propria forza di volontà, una palestra di vita utile a chi lotta ogni giorno contro i fantasmi della dipendenza”, racconta il presidente Andrea Bonomelli.

Dalla Toscana vengono sia Romano che Lando: “Sono in comunità dal 18 dicembre 2019 – racconta Federico, 23 anni -. Ho iniziato a correre a scuola ma solo qui ho scoperto in maniera definitiva questa passione. Il primo obiettivo a New York è arrivare al traguardo, quello finale un Iron Man, cioè nuoto, bicicletta e una maratona di 42,195 chilometri. A New York starò 5 giorni: sembra incredibile». Di più. «Dovevo andare 4 anni e mezzo fa a New York – rivela Eleonora, 26 anni -. Ero arrivata seconda dietro a Valentina, che sarà la nostra accompagnatrice, ma ho dovuto rinunciare per un infortunio. Un sogno che si avvera grazie alla Comunità Lautari, la casa di tutti noi”.

Ad accompagnare Federico ed Eleonora ci sarà Valentina Panigo, 33 anni, di Savona, dal 2009 ai Lautari per i quali ora lavora come educatrice: “Ho fatto la maratona di New York nel 2018 e nel 2019, l’ho sempre conclusa. Il tempo migliore? 4 ore e mezza”. L’ultima parola adesso spetterà alle strade di New York che i giovani di Lautari percorreranno correndo con il cuore nelle scarpe e la consapevolezza di scrivere la loro storia di rinascita.