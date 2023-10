L’attività estiva della Guardia costiera ausiliaria sul Sebino

sabato, 7 ottobre 2023

Sarnico (Brescia) – È stato presentato il bilancio dell’attività della Guardia costiera ausiliaria, operativa sul Sebino da maggio a settembre, un lavoro svolto durante l’estate dai 25 volontari attivi con 243 interventi di prevenzione e due vite salvate nelle acque davanti al lido Nettuno a Sarnico.

I volontari sono intervenuti 82 volte per eccesso di velocità, 15 i conducenti di imbarcazioni che sono stati ammoniti perché navigavano nella zona della Riserva delle Torbiere, 6 i bagnanti fatti allontanare dalle aree portuali in cui stavano nuotando e 4 gli interventi in aiuto a diportisti in difficoltà. Altri dati: 1.066 ore di servizio e 264 ore di navigazione da parte della Guardia costiera volontaria. Due le vittime: Abdul Manan, 33enne di origini pakistane che abitava a Telgate, morto il 17 agosto in località Casella di Tavernola Bergamasca e la ventenne tedesca Chiara Lindl, caduta dal motoscafo su cui si trovava con una comitiva di amici la sera del primo settembre e non ancora individuata e recuperata.