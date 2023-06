L’Aquila di San Venceslao al personale scolastico del Trentino in congedo

martedì, 13 giugno 2023

Trento – “La scuola è un presidio per le comunità, per questo si lavora per mantenere e valorizzare questa presenza sul territorio”: lo ha detto l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, intervenendo questa mattina, in sala Depero del palazzo della Provincia, alla cerimonia di saluto al personale scolastico (A.T.A, coordinatori pedagogici, insegnanti per la formazione professionale e delle scuole dell’infanzia), oltre 150 gli invitati, andato in congedo da ottobre 2021 a dicembre 2022. All’incontro ha partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato che nel suo intervento ha ripercorso alcune delle tappe più significative della gestione amministrativa della scuola in Trentino, partendo dagli inizi con la formazione professionale fino ai giorni nostri, ed ha ricordato come l’investimento nella formazione, nella conoscenza e nella scuola sia considerato un fattore di sviluppo fondamentale (Francesco Veneri, archivio ufficio stampa PAT)

L’assessore ha sottolineato quanto la scuola sia importante per mantenere viva la comunità. “Le scuole – ha detto – devono essere percepite sempre di più come luoghi fondamentali per la crescita dei cittadini, ma anche come centro nevralgico della comunità”.

Bisesti ha ricordato anche l’impegno a mantenere aperte le scuole sul territorio. “Se oggi possiamo contare su una scuola riconosciuta per gli ottimi risultati – ha detto – lo dobbiamo anche a chi come voi nella scuola ha lavorato per tanti anni, anche a fronte dei cambiamenti che sono intervenuti nel tempo”. “E’ importante, – ha concluso l’assessore,- che il valore della scuola sia percepito anche dai giovani; come luogo che può garantire loro prospettive di crescita. “Grazie – ha concluso – per gli anni di lavoro che avete reso alla comunità”.

“La scuola – ha sottolineato Ceccato – è un comparto importante per la nostra amministrazione ed ha una storia notevole. Oggi si guarda con interesse al nostro sistema scolastico per i servizi che offre. Per questo rivolgo ad ognuno di voi il mio ringraziamento per il contributo che avete dato”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao, simbolo della Provincia autonoma di Trento, e di una pergamena.