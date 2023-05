L’APT Garda Dolomiti presenta un’altra estate piena di “Experience”

mercoledì, 10 maggio 2023

Riva del Garda – Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ripropone anche quest’anno ai propri ospiti, residenti e operatori, l’opportunità di scoprire l’intero ambito turistico grazie a un ricco programma di esperienze, che spaziano dal benessere all’enogastronomia, dall’outdoor alla cultura. Foto @Vitesse.

Accanto alle proposte riconfermate dallo scorso anno, il programma delle “Garda Trentino Experience” offre ben dieci nuove attività per scoprire laghi, montagne, borghi, storia, arte e cibo del Garda Trentino, della Valle di Ledro, di Comano e della Valle dei Laghi.

Le novità del 2023 sono: “Colazione in rifugio” presso il Rifugio San Pietro, “Trekking in Val Algone“, “I forti del Monte Brione” per scoprire le tracce della Grande Guerra, “Un giorno alle Terme di Comano“, “Forest bathing” per rigenerarsi nel verde del territorio, “L’arte di fare il pane“, “Trekking a sei zampe” lungo la roggia di Calavino e sulle sponde del lago di Toblino in compagnia del proprio cane e di un istruttore cinofilo, “Slow Food in cucina” presso Casa Caveau con show cooking e degustazione, “Cosa c’è in cantina?” presso il vigneto in riva al Lago di Ledro per curiosi e appassionati di vino e “Picnic al tramonto” con vista sulla vallata di Comano.

Con diversa cadenza (giornaliera, settimanale, mensile o bimensile) le esperienze si alterneranno fino al mese di ottobre, tutte prenotabili presso i punti info dell’APT Garda Dolomiti o online su www.gardatrentino.it/experience: qui saranno disponibili anche tutte le informazioni necessarie come frequenza, luogo di ritrovo, indicazioni su attrezzatura e abbigliamento ma anche ciò che riguarda gli sconti dedicati ai titolari di Garda Guest Card e Crew Card e le tariffe family su determinate esperienze. Tutte le attività saranno fruibili in italiano e inglese, e molte anche in lingua tedesca.

Dopo il successo dell’anno scorso, sono numerose anche le esperienze riproposte per l’estate 2023, tra le quali: il percorso su uno dei sentieri più panoramici del Garda Trentino e la visita al complesso della Tagliata del Ponale con “Mondo Ponale”, le suggestive passeggiate alla scoperta dei lati misteriosi di Riva del Garda, le uscite in SUP fino alla Cascata del Ponale, i tour in MTB con momenti gastronomici nel cuore della Riserva Biosfera UNESCO, le escursioni al tramonto sul Monte Stivo, lo Stargazing in Valle di Ledro, così come gli aperitivi gourmet in barca a vela, “Urban sketching” per mettere alla prova il proprio lato artistico, le lezioni di cucina tra botanica e tradizione con “Natura a tavola”, “Dolomiti Garda Express” per scoprire la bellezza delle Dolomiti di Brenta o ancora le visite nel “mondo dell’alpeggio”.

Per maggiori dettagli sul programma e su tutte le esperienze si invita a consultare il sito