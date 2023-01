L’annullamento del matrimonio nel sistema giuridico italiano

giovedì, 12 gennaio 2023

L’ordinamento giuridico prevede la possibilità di ottenere l’annullamento del matrimonio con procedimenti diversi a seconda del tipo di matrimonio celebrato. Annullare il matrimonio implica una differenza sostanziale con il divorzio.

Quest’ultimo, infatti, sancisce l’interruzione del percorso di vita comune dei due coniugi, mentre l’annullamento del matrimonio dichiara l’assenza ab origine di quel percorso: in altri termini, sarà come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. Di solito un avvocato divorzista si occupa anche dell’annullamento del matrimonio, ma si tratta comunque di due procedure che prevedono modalità, tempi e costi differenti.

Di seguito si presentano le varie modalità di annullamento del matrimonio a seconda del tipo di funzione celebrata. Le condizioni per ottenere l’annullamento richieste da un giudice, infatti, sono diverse da quelle reclamate dal Tribunale ecclesiastico.

L’annullamento del matrimonio civile

Un matrimonio può essere annullato se non è fondato su motivazioni valide giuridicamente. In tal caso si dice che il matrimonio ha dei vizi, che possono riguardare il contenuto dell’atto di matrimonio, l’assenza di condizioni generali e il mancato rispetto delle regole relative alla celebrazione. I vizi principali validi per richiedere l’annullamento del matrimonio sono:

• violenza. Si fa riferimento all’ipotesi in cui i due coniugi siano stati obbligati a contrarre il matrimonio tramite un ricatto o comunque contro la propria volontà. Perché si parli di vizio di violenza, la minaccia deve essere grave, esplicita ed espressa con mezzi diversi (sia parole che gesti);

• errore. Un matrimonio si può considerare contratto per errore nel caso in cui uno dei due coniugi era a conoscenza di alcune informazioni fondamentali, come ad esempio la presenza di figli da altre persone, una malattia presente prima del matrimonio, una condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per un delitto compiuto con dolo;

• timore. Il matrimonio non viene imposto attraverso una minaccia, ma non è comunque frutto di una scelta libera in quanto viene scelto per sottrarsi a una situazione di pericolo (scappare da una persecuzione politica, ad esempio);

• simulazione. Due persone possono sposarsi avendo un accordo per non adempiere ai rispettivi obblighi, ovvero sapendo già a priori di dover divorziare. Questo è il caso dei matrimoni riparatori, o dei matrimoni volti a ottenere la cittadinanza.

A queste ragioni se ne aggiungono altre previste dalla legge per rendere nullo il matrimonio, c’è ad esempio il fattore dell’età: si può annullare un matrimonio di minori di 16 anni o di 18 anni senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Si ha poi il vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi; oppure l’interdizione se al tempo della celebrazione uno dei due coniugi era interdetto per infermità di mente.

Quando e come avviene l’annullamento

Solitamente la domanda di annullamento deve essere presentata entro un anno dal giorno della celebrazione o della scoperta della circostanza per la quale si chiede l’annullamento. In tutti i casi, se c’è stata coabitazione di un anno dal momento della scoperta, la domanda di annullamento non potrà essere accettata.

Gli scenari possibili sono due:

• i due coniugi si mettono d’accordo e dichiarano al Tribunale la volontà di annullare il matrimonio; dopodiché il giudice procede con la verifica delle motivazioni per controllare se conformi alle disposizioni previste dalla legge;

• i due coniugi non raggiungono un accordo e così uno dei due dovrà presentare una richiesta presso il Tribunale competente a livello territoriale. Nello specifico, il soggetto richiedente ha il compito di notificare all’altro l’atto di citazione in giudizio, per informarlo dell’apertura della procedura, e l’istanza di separazione temporanea, richiesta presso il Tribunale competente a livello territoriale. Nello specifico, il soggetto richiedente ha il compito di notificare all’altro l’atto di citazione in giudizio, per informarlo dell’apertura della procedura, e l’istanza di separazione temporanea, ordinata dal Tribunale quando viene proposta la domanda di nullità del matrimonio. Dopo aver ricevuto la richiesta, il Tribunale verificherà le motivazioni alla base della stessa e, se l’esito del controllo è positivo, autorizzerà l’annullamento del matrimonio.

L’annullamento del matrimonio religioso

I motivi che rendono possibile l’annullamento del matrimonio religioso sono i seguenti: • assenza di consenso di uno dei due coniugi;

• presenza di un voto di castità;

• errore sulla persona del coniuge;

• matrimonio non consumato e mancanza di sessualità;

• impotenza sessuale;

• mancanza del desiderio di avere figli;

• infedeltà;

• violenza fisica;

• parentela o consanguineità;

• differenza di credo religioso;

• sussistenza di un precedente matrimonio non annullato.

Per ottenere l’annullamento canonico, bisogna presentare il libello al Tribunale Ecclesiastico competente per territorio, ossia l’atto introduttivo contenente le vicende della coppia. La richiesta viene ricevuta dal vicario giudiziale che designa il Collegio composto da tre Giudici, chiamati ad analizzare tutti gli elementi di prova. Se la richiesta è giudicata valida, il matrimonio viene annullato. La sentenza non produce alcun effetto nell’ordinamento italiano fin quando non viene resa esecutiva tramite il giudizio di delibazione: bisogna dunque rivolgersi alla Corte d’Appello competente per territorio, chiamata ad accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. La riforma introdotta da Papa Francesco nel 2015 ha disposto la possibilità di ridurre o azzerare la tassa da versare alla Sacra Rota, pari a 525€, presentando l’ISEE o qualunque altro documento che dimostri una condizione di precarietà economica.