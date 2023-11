venerdì, 10 novembre 2023

Bolzano – L’albero di Natale altoatesino illumina la capitale austriaca. L’abete rosso di 28 metri, donato dall’Alto Adige, è stato illuminato stasera nella piazza del Municipio di Vienna. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Vienna, Ludwig e il presidente Kompatscher ( foto-©-credit PID Christian Jobst)

Il periodo dell’Avvento è iniziato ufficialmente stasera, 10 novembre, a Vienna con l’illuminazione dell’abete rosso di 115 anni, alto 28 metri, donato dall’Alto Adige alla capitale austriaca. Hanno presenziato alla cerimonia d’inaugurazione del tradizionale Mercatino di Natale, nella famosa Rathausplatz di Vienna, il sindaco della capitale, Michael Ludwig, ed il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

“Il mercatino natalizio, simbolo dell’Avvento nella Rathausplatz di Vienna, trasmette speranza, gioia e fiducia, anche in questi tempi turbolenti caratterizzati da guerre e notizie scioccanti. Le luci che stiamo accendendo sul bellissimo albero altoatesino oggi vogliono essere un segno di solidarietà nella nostra società. Non dobbiamo lasciarci dividere dal terrore e dall’odio. Concentriamoci su ciò che ci accomuna e non su ciò che ci divide. Vorrei ringraziare il presidente Arno Kompatscher per l’albero, che rappresenta anche i buoni rapporti tra Vienna e l’Alto Adige”, ha affermato il sindaco, Michael Ludwig.

“Quest’albero è il segno del nostro legame con Vienna e l’Austria. Spero che tutti i viennesi e gli ospiti del mercatino di Natale di Vienna possano apprezzare questo piccolo pezzo di Alto Adige ed auguro a tutti un sereno periodo dell’Avvento”, ha affermato il presidente Arno Kompatscher. Alla cerimonia di apertura ha suonato anche la banda musicale di Marebbe, ed era presente anche una delegazione del Comune guidata dal sindaco, Felix Ploner.

Dal 1959 i vari Länder austriaci e l’Alto Adige donano ai viennesi un albero per il periodo natalizio. Quest’anno l’albero di Natale proviene dalla Rautal (Val di Rudo) nel Comune di Marebbe. Vi è l’impegno di trovare un utilizzo sostenibile per l’albero ed il suo legno dopo la fine del mercatino di Natale. Il mercatino di Natale della Rathausplatz di Vienna, composto da circa 100 bancarelle, rimarrà aperto sino al 26 dicembre.