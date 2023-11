Laives, Christian Bianchi si dimette da sindaco

giovedì, 30 novembre 2023

Laives (Bolzano) – Christian Bianchi (Lega-Uniti per Laives) si dimette dal suo incarico di sindaco di Laives e ricoprirà l’incarico in Consiglio provinciale a Bolzano.

L’esponente politico deciso di dimettersi da sindaco dopo aver passato 28 anni e 7 mesi in Consiglio comunale a Laives, di cui quasi nove da sindaco e di portare la sua esperienza in altre sedi.

Ha concluso il mandato da sindaco – prima delle dimissioni – discutendop e approvando in Consiglio il finanziamento di tre opere importanti per Laives. “La mia decisione – ha detto – non è vincolata ad una richiesta di assessorato, ma avendo fatto un’esperienza importante in Consiglio comunale, reputo che sia importante, metterla a disposizione della Provincia”.

Red. Pol.