Lago d’Iseo: recupero di materiale e scarti industriali

mercoledì, 5 luglio 2023

Tavernola Bergamasca – Bonifica di materiale e recupero di scarti di fabbricati e lavorazione industriale.

“Le acque del Sebino in tutti i 48 punti analizzati costantemente dall’Ats sono balneabili e classificate di qualità eccellente. Ora grazie agli investimenti della Regione si prosegue spediti con la tutela e la valorizzazione ambientale”, ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, insieme al presidente dell’Autorità di Bacino del Lago d’Iseo Alessio Rinaldi, al termine del sopralluogo nei punti oggetto di operazioni di recupero e valorizzazione ambientale sul Sebino a Tavernola Bergamasca e alle Torbiere. “L’occasione – ha aggiunto l’assessore – mi ha permesso di ringraziare personalmente anche i sommozzatori dei Carabinieri impegnati nelle operazioni a Tavernola Bergamasca”.

Qui, infatti, è presente un accumulo di scarti di fabbricazioni risalente agli anni ’70 (guarnizioni in gomma) e Regione Lombardia, in collaborazione il CNR-IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque) di Brugherio, l’istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR) di Venezia, ARPA Lombardia e il Nucleo Carabinieri Sommozzatori di Genova, ha predisposto un piano di indagine ambientale sviluppato in quattro azioni volto a caratterizzare in modo esaustivo i materiali e il rischio legato alla loro potenziale movimentazione, per dare indicazioni agli Enti preposti, ai fini di una eventuale rimozione.

“Un progetto molto articolato e complesso che abbiamo finanziato con 85.000 euro, che è in piena fase attuativa e che vogliamo diventi un modello anche per le altre situazioni analoghe” ha aggiunto Maione.

Seconda tappa alle Torbiere del Sebino, sulla sponda bresciana del Lago di Iseo, dove si è concluso un intervento di riapertura e risezionamento dei canali esistenti, finalizzato alla riqualificazione naturalistica e ambientale dell’area Lamette attraverso “interventi mirati a garantire il ricircolo dell’acqua dal lago, dell’aria umida e di conseguenza il miglioramento dell’ecosistema”.

“Il progetto – ha concluso l’assessore – ha previsto anche un intervento funzionale alla raccolta di plastiche e altri rifiuti che nel tempo sono stati portati dal vento e dalle correnti all’interno del canneto. Sono state raccolte 8 tonnellate di plastica e la Regione ha investito 500.000 euro complessivi sul Lago d’Iseo di cui 87.000 per la rimozione. Progetto perfettamente riuscito grazie alla collaborazione con l’Autorità di bacino e con Arpa” ha concluso l’assessore. “Anche in questa zona abbiamo contribuito al miglioramento della qualità delle acque, alla tutela della biodiversità e al risanamento del corpo idrico”.