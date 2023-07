Lago d’Iseo: nel cuore della cultura: contest fotografico e battello letterario

venerdì, 14 luglio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, ha aderito al progetto dell’associazione “La bottega dei Mestieri” che nell’ambito di Bergamo-Brescia, capitali della Cultura italiana 2023 propone domenica 16 luglio il “Battello letterario”: una serie di incontri con scrittori bresciani che presenteranno i propri libri e dialogheranno con il pubblico sulle motonavi della Società di Navigazione in partenza da Iseo per Monte Isola. Undici autori per undici corse di linea animeranno la giornata letteraria con diverse proposte: dal romanzo al thriller, dal racconto storico a quello geografico o etimologico, al saggio su temi sociali.

Navigazione Lago d’Iseo, cogliendo l’opportunità offerta dalle iniziative culturali in programma sul lago d’Iseo, invita turisti e visitatori a partecipare dal 16 luglio al 31 agosto al contest fotografico sul tema “Lago d’Iseo: nel cuore della cultura 2023”. Il regolamento è disponibile sul sito di Navigazione Lago d’Iseo www.navigaziolelagoiseo.it .