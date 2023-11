Lago d’Iseo: la motonave “Città di Brescia” si rifà il lifting

mercoledì, 15 novembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – La motonave “Città di Brescia”, una delle ammiraglie della Navigazione lago d’Iseo è in cantiere per opere di manutenzione programmate dalla società che gestisce il trasporto pubblico sul Sebino. La motonave “Città di Brescia” ha una portata massima di 395 passeggeri, con 210 posti a sedere e oltre al trasporto di turisti e residenti nelle località che si affacciano sul lago, è ideale anche per cerimonie, conferenze, anniversari e matrimoni. I mesi autunnali e invernali vengono utilizzati dalla società che gestisce il trasporto pubblico sul lago d’Iseo per la manutenzione a rotazione di alcune imbarcazioni.

“Il primo intervento pianificato in questo periodo è sulla “Città di Brescia” – afferma il direttore delle Navigazione lago d’Iseo, ingegner Emiliano Zampoleri – lavori finanziati da Regione Lombardia e con fondi della nostra società: oltre ai controlli periodici sono previste opere di rifacimento del fasciame dove è necessario e la riverniciatura”. “L’obiettivo – continua Emiliano Zampoleri – è concludere i lavori entro fine dicembre”.

Oltre alla motonave “Città di Brescia” sono già programmati interventi sulle imbarcazioni “Marone” e “Costa Volpino“, che sono giunti in cantiere e attendono di finire sotto i ferri. La motonave “Marone” è già stata presa in consegna dai tecnici soprattutto per la parte motoristica. “Mediamente ogni tre anni – conclude Zampoleri – sono previste le revisioni del RINA e il periodo che viene maggiormente sfruttato è tra l’autunno e l’inizio della primavera”.

Intanto – nel cantiere di Costa Volpino – i tecnici stanno lavorando anche sulla “Predore“, la prima motonave ibrida. Dopo esserne venuta in possesso, la Navigazione lago d’Iseo ha avviato un progetto di adeguamento dell’impiantistica, motore e allestimento che si concluderà nei primi mesi del 2024, quando la “Predore” inizierà le prove in acqua con l’obiettivo di entrare in funzione a pieno regime tra primavera ed estate. La “Predore” aprirà così la strada a un trasporto green sul lago d’Iseo.

di Angelo Panzeri