Lago d’Iseo, è tornata in acqua l’imbarcazione Ninfea. Zampoleri: “Completata la manutenzione”

venerdì, 30 giugno 2023

Costa Volpino (Bergamo) – La motonave “Ninfea” è tornata in acqua ed entro la prima settimana di luglio tornerà a solcare le acque del lago d’Iseo. In cantiere è invece arrivata la motonave gemella “Gardenia” che sarà sottoposta a un intervento di manutenzione straordinaria nelle prossime settimane.

“Periodicamente – sottolinea l’ingegnere Emiliano Zampoleri, direttore d’esercizio della Navigazione lago d’Iseo – le imbarcazioni della nostra flotta vengono sottoposte a interventi di manutenzione straordinaria. Le opere vengono programmate nel tempo, secondo un calendario prestabilito, con l’obiettivo di migliorare e garantire un servizio di alta qualità ai passeggeri”.

Negli ultimi mesi nel cantiere della Navigazione lago d’Iseo a Costa Volpino sono state effettuate opere di manutenzione sulle imbarcazioni Naf, Marone, Città di Bergamo, Ninfea e ora Gardenia. Su ogni imbarcazione gli interventi di refitting, eseguiti con puntuale verifica da parte di surveyor RINa, riguardano sia gli arredi che la parte meccanica, elettrica e il motore. Inoltre viene rifatta la verniciatura dell’imbarcazione mediante la rimozione degli strati esistenti e la posa di nuove specifiche vernici. Al termine i collaudi e il ritorno in acqua, come è accaduto in questi giorni con “Ninfea” pronta a solcare nuovamente le acque del lago d’Iseo. Il costo messo in preventivo dalla Navigazione Lago d’Iseo era di 150mila euro, al pari della Gardenia appena arrivata in cantiere.

“L’imbarcazione Ninfea – conclude l’ingegnere Emiliano Zampoleri – sarà molto importante in questi mesi estivi, quando si registra un grande afflusso di turisti e quindi abbiamo la necessità di potenziare le corse e il servizio su alcune tratte”.