Lago d’Iseo: aumento del 9% dei passeggeri sui battelli, domenica corsa speciale per “A strapiombo nel blu”

venerdì, 8 settembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Navigazione Lago d’Iseo traccia un primo bilancio dei passeggeri trasportati nei primi otto mesi del 2023, il cui numero è in aumento del 9% sul pari periodo 2022.

A settembre sono programmati diversi servizi speciali a supporto di manifestazioni che coinvolgono il lago d’Iseo: domenica 10 settembre, nell’ambito della manifestazione “A strapiombo nel blu”, promossa dai Comuni di Riva si Solto, Castro e Solto Collina, sarà attivo un battello di servizio speciale in collaborazione con la Pro loco di Castro e la Pro loco La Collina. I turisti potranno imbarcarsi e, acquistando dalle pro loco un braccialetto, prendere parte alle iniziative culturali e gastronomiche oltre a percorrere la strada panoramica che verrà chiusa per un tratto. Per maggiori informazioni sull’evento consultare il sito Visit Lake Iseo. Per l’occasione l’orario autunnale di sabato e domenica vengono mantenuti i collegamenti su tutto il lago d’Iseo.

A pochi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico, a supporto del quale dal 12 settembre è attivo l’orario scolastico, su impulso di Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e di MPL, società di Manutenzione e Promozione Laghi, il 20 e 21 settembre si svolgerà la manifestazione di sensibilizzare alla tutela ambientale “Fondali puliti”, che coinvolgerà studenti delle scuole delle province di Brescia e Bergamo. “Fondali puliti”, interrotta nel 2020 a causa della pandemia, in 14 edizioni aveva coinvolto oltre 14mila studenti e 83 plessi scolastici di diversi istituti comprensivi del territorio. L’iniziativa, che vede protagoniste le motonavi di Navigazione Lago d’Iseo, rappresenta un ulteriore segnale della ripresa delle attività sul Sebino sotto il profilo dell’educazione e della conoscenza del territorio. I ragazzi grazie a guide dedicate potranno scoprire in forma diretta e di laboratorio le bellezze e le caratteristiche del paesaggio lacustre.

Anche quest’anno il concorso fotografico, “Lago d’Iseo: nel cuore della cultura 2023”, promosso attraverso i social è stato uno stimolo per cogliere la bellezza del lago d’Iseo. Quattordici scatti, ritenuti dalla giuria più a tema e fotograficamente interessanti, sono stati postati sulla pagina Facebook di NLI per raccogliere i “mi piace” del pubblico. Tutti sono invitati a guardare le foto e contribuire al concorso, i cui vincitori saranno tutti, premi della giuria e social, comunicati martedì 12 settembre.

La sensibilità verso la cura dell’ambiente è stata al centro della Giornata del Creato, voluta dalle due diocesi di Bergamo e Brescia lo scorso 1° settembre, con un momento di preghiera solenne e comune al centro del lago d’Iseo che si è celebrata sulla motonave messa a disposizione da Navigazione Lago d’Iseo. Con l’occasione la Società di Navigazione ringrazia s.e. mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, e s.e. mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, per la loro paterna attenzione verso l’intera comunità lacustre.

Il presidente di Navigazione Lago d’Iseo, Giuseppe Faccanoni, spiega: “Il lago d’Iseo, che ha registrato una vera riscoperta da parte del turismo di prossimità durante le estati 2020-2022, si conferma una stabile attrazione turistica anche in questo 2023 grazie a un’offerta versatile e alle tante iniziative di qualità organizzate nei mesi estivi sul Sebino nell’ambito di Bergamo Brescia, capitale della Cultura Italiana 2023”.

Il quadro sull’attività è tracciato dal direttore di Esercizio, Emiliano Zampoleri: “Navigazione Lago d’Iseo ha trasportato 1.190.000 passeggeri con un incremento del 9% rispetto al 2022 nel periodo che va da 1° gennaio al 31 agosto 2023, superando anche in termine di valore il numero di passeggeri del 2019. Questo risultato è stato determinato dall’impegno costante del personale, sia a bordo che a terra, e da un’attenta gestione delle risorse, dei mezzi e delle attività di manutenzione e supporto che ha permesso di assecondare tutte le richieste del territorio”.

di Red. Cro.