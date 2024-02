Lago d’Iseo: 400mila euro per ammodernare la flotta della Navigazione

lunedì, 26 febbraio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Uno stanziamento di 400.000 euro per ammodernare la flotta di navigazione pubblica di linea regionale sul lago d’Iseo. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, di concerto con gli assessori Barbara Mazzali (Turismo, Moda e Marketing territoriale) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Nella convenzione tra Regione Lombardia e Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, presieduta da Alessio Rinaldi, (nella foto da sinistra Emiliano Zampoleri direttore della Navigazione lago Iseo, l’assessore Lucente e Alessio Rinaldi), è previsto un finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria della flotta navale regionale adibita al servizio di navigazione pubblica di linea sul Lago d’Iseo, in particolare per le imbarcazioni Città di Brescia, Costa Volpino, Lovere, Marone, Sebino, Libeccio.

“Con questo stanziamento – ha commentato l’assessore regionale Franco Lucente – forniamo all’Autorità di bacino risorse fondamentali per ammodernare la flotta di navigazione. In particolare, per attività di revisione dei motori, di adeguamento degli impianti di bordo, dello scafo e delle sovrastrutture. Interventi fondamentali – ha concluso – per garantire i servizi in un’ottica di sostenibilità e di valorizzazione dell’attrattività del nostro sistema lacuale”.

“Una gita in motoscafo sul lago d’Iseo – ha dichiarato l’assessore Mazzali – sono diventate esperienze iconiche nel mondo, che hanno contribuito a rilanciare l’immagine internazionale del turismo in Lombardia. Ma questo è solo un aspetto legato all’importanza di potenziare la sicurezza e l’efficacia della navigabilità dei nostri laghi, che hanno trainato i numeri record del turismo lombardo nel 2023″.

“L’impegno di Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Terzi – per efficientare la navigazione pubblica sul lago d’Iseo è concreto. Si tratta di un servizio di grande importanza per tutto il territorio: coinvolge i residenti, penso a studenti e lavoratori, ed è il volàno per quanto riguarda le attività legate al turismo e in generale all’attrattività del Sebino”.