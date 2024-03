Lago di Resia: ripresi i lavori per il trasferimento della Statale

giovedì, 21 marzo 2024

Curon Venosta (Bolzano) – Sono ripresi i lavori di riempimento dell’area lungo il lago di Resia per il trasferimento della strada statale, necessari per motivi di sicurezza. Gli interventi sono già stati eseguiti da marzo a giugno 2023 e non potranno essere eseguiti durante i mesi estivi a causa dello sbarramento del lago. Attualmente il livello dell’acqua si sta abbassando, rendendo possibile il lavoro degli operai in questo periodo di tempo.

“Incidenti come cadute di massi e frane hanno dimostrato che garantire la sicurezza lungo il percorso esistente è molto costoso e la manutenzione richiede molto tempo”, ha spiegato l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider (nella foto). Quando il progetto sarà realizzato, l’attuale tracciato della strada e della pista ciclabile sarà spostato di circa 70 metri in direzione del bacino idrico per evitare tali pericoli. Per la costruzione dell’opera sono necessari circa 2.585.000 m³ di materiale di riempimento dell’argine, che sarà prelevato dal serbatoio.

Il programma dei lavori

Una parte dei lavori è già stata eseguita nel 2023, mentre la seconda è programmata tra la fine di marzo e giugno 2024. Circa 1.580.000 metri cubi di materiale di riempimento deve essere rimosso dal lago e installato e compattato in modo professionale. Le aziende del consorzio Mair Josef, Marx, Brunner & Leiter, Erdbau, Hofer Tiefbau e Karl Wieser saranno presenti sul posto con grandi macchine da costruzione. Per il trasporto del materiale verranno utilizzati circa 12 escavatori a benna, 44 dumper, 4 trattori cingolati, 3 pale cingolate e 5 rulli, oltre a un impianto di frantumazione mobile. Ogni giorno dovranno essere installati più di 30.000 metri cubi di materiale. Una tale quantità di macchinari, dunque, richiede una logistica delle costruzioni ben definita.

“Nell’ambito dei lavori sul rio Roja verrà costruita una rampa per pesci come misura compensativa per il grande intervento nella zona del lago e per l’impatto sulla pesca dovuto all’abbassamento del bacino d’acqua. La rampa consentirà il passaggio dei pesci dal lago al rio Roja. Ciò consentirà alla trota lacustre e ad altri pesci di utilizzare il torrente come zona di riproduzione. I lavori vengono eseguiti in collaborazione con l’Ufficio sistemazione bacini montani. “Per questa misura di compensazione sono stati investiti circa 410.000,00 euro”, ha riferito il direttore dell’Ufficio tecnico strade ovest, Johannes Strimmer.

Una volta ultimati i lavori di riempimento dell’argine, la costruzione del corpo stradale inizierà nei mesi estivi. Il secondo lotto di questo grande progetto di costruzione sarà affrontato nel 2025. Attualmente è in fase di progettazione e prevede la costruzione della nuova strada e della nuova pista ciclabile per trasferire il traffico sul nuovo tracciato. “In questo modo sarà possibile aggirare la zona a rischio di caduta massi, colate detritiche e valanghe di neve e rendere il collegamento transfrontaliero molto più sicuro”, ha spiegato l’assessore provinciale Daniel Alfreider.

Questo secondo lotto di costruzione sarà finanziato con i fondi FSC, a seguito dell’accordo recentemente firmato a Bolzano tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano. Gli interventi prevedono anche la costruzione di ulteriori strutture di protezione sotto forma di dighe e lo smantellamento delle gallerie esistenti.