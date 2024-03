Lago di Iseo: inaugurata la Predore, prima motonave ibrida

sabato, 16 marzo 2024

Predore (Bergamo) – Inaugurata la prima motonave ibrida sul lago d’Iseo. Alle 13:57 la “Predore”, primo battello a propulsione ibrida, diesel- elettrica, ma anche in modalità full electric, è salpata dal pontile di Predore. Entrerà in funzione nel periodo pasquale

La Predore è la 14esima motonave della flotta della Navigazione lago di Iseo: lunga 30 metri e larga 6,7, con stazza di 80 tonnellate e una capienza di 149 posti a sedere, è stata inaugurata oggi al molo di piazza Locatelli a Predore alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, in particolare sindaci e amministratori dei Comuni del Sebino della Bergamasca e Bresciano e della Provincia di Bergamo.

Sono intervenuti Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia, Diego Invernici, consigliere regionale, Alessio Rinaldi, presidente Autorità di bacino, Giuseppe Faccanoni, presidente Navigazione Lago Iseo (video sopra), Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio Navigazione Lago Iseo (video sotto), Gloria Rolfi, Direttore Autorità di bacino e Paolo Bertazzoli, sindaco di Predore.

Nei diversi interventi sono state svelate la caratteristiche della motonave “Predore”, che entrerà in servizio nel periodo pasquale. Il presidente di Navigazione Lago d’Iseo, Giuseppe Faccanoni ha ringraziato gli enti e il sostegno in questo percorso che ha portato al battesimo della Predore, mentre il direttore della Navigazione, Emiliano Zampoleri, è entrato nel merito del lavoro svolto per portare in acqua la motonave, sottolineando: “La soddisfazione e l’orgoglio di aver realizzato un progetto innovativo sul piano tecnologico ed estetico”.

Sono poi intervenuti gli assessori regionali, Franco Lucente (video sopra) ha ricordato: ““L’inaugurazione della motonave Predore è il chiaro esempio dell’evoluzione del trasporto lacuale in Lombardia: l’obiettivo è una mobilità ‘green’ a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativa, Un percorso che stiamo cercando di mettere in atto in tutto il Tpl lombardo”. “Dal 2022 al 2024 – ha aggiunto – Regione Lombardia ha garantito lo svolgimento dei servizi lacuali di Tpl con un contributo annuale di oltre 2 milioni e 400 mila euro”. L’impegno di Regione Lombardia è orientato a garantire standard elevati di navigazione, finanziando la realizzazione della Predore, a propulsione ibrida diesel-elettrico, con 2 milioni e 400 mila euro.

“Il potenziamento della flotta – ha aggiunto l’assessore regionale – prosegue con la realizzazione, entro il 2024, di altre 2 nuove motonavi a propulsione full electric denominate ‘Sale Marasino II’ e ‘Sarnico’, per un importo complessivo di oltre 9.200.000 di euro. Risorse prevalentemente statali, con un cofinanziamento regionale di 1.390.800 euro. E ancora, abbiamo programmato la rimessa a nuovo della motonave storica ‘Iseo’ interamente con risorse regionali pari a quasi 1 milione e 600 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista entro il primo semestre del 2025”.

Invece l’assessore regionale Claudia Terzi ha evidenziato alcuni numeri: “Nell’ultimo anno i passeggieri sono aumentati del 9% e l’investimento di Regione Lombardia sulla Predore è stato finanziato dai canoni di concessione”.

Nel pomeriggio – dopo l’inaugurazione avvenuta alla 13.45 – si sono svolte mini crociere ogni mezz’ora con libero accesso al pubblico. Negli stessi orari la visita ai reperti archeologici delle vicine Terme Romane, tra i più importanti dell’Italia settentrionale, appartenuti alla villa del console bresciano Marco Nonio Muciano che a Predore soggiornava con familiari ed amici.

di Angelo Panzeri