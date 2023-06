Lago di Iseo: da domani scatta il progetto “Sicurezza sul lago”

venerdì, 16 giugno 2023

Sarnico (Bergamo) – Progetto “Sicurezza sul lago” al via da domani sul Lago d’Iseo, organizzato da Autorità di bacino coinvolgendo le associazioni del territorio e i vigili del fuoco. Il presidente di AdB, Alessio Rinaldi: “Siamo pronti per garantire la sicurezza a bagnanti e natanti, in vista della stagione turistica”.

Il servizio, organizzato e promosso dall’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, in vista della stagione estiva, sarà garantito fino al 30 settembre: il progetto “Sicurezza sul lago” vedrà impegnate 10 associazioni di volontariato della provincia di Brescia e di Bergamo che pattuglieranno le acque del lago nei fine settimana e nelle festività infrasettimanali, al fine di garantire la sicurezza di bagnanti e di natanti, oltre che di favorire l’intervento delle autorità competenti e dei soccorsi, in caso di emergenza medica.

Alle 10 associazioni, attraverso una convenzione triennale con scadenza nel 2024, si uniscono la Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino, Camunia Soccorso e Croce Rossa Italiana-OPSA di Bergamo.

“Siamo pronti – ha assicurato il presidente di AdB Alessio Rinaldi – e siamo certi che le forze messe in campo potranno essere di grande aiuto al fine di garantire la tranquillità sul territorio”. “Per quest’estate – ha continuato – c’è una grossa novità: grazie ad una convenzione stipulata con la Prefettura di Bergamo, sul Sebino saranno attivi anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo. Presteranno servizio per 16 giornate (da 9 ore ciascuna) tra luglio ed agosto. Possiamo quindi dire che, dal punto di vista della sicurezza, possiamo stare tranquilli, visto e considerato che congiuntamente opereranno anche le motovedette dei Carabinieri e delle polizie provinciali bresciana e bergamasca”.

E’ in corso, in questi giorni, la discussione tra l’ente di stanza a Sarnico (Bergamo) ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia: l’intento è coinvolgere i distaccamenti sebino-franciacortini nell’attività di sicurezza. Per il servizio, l’Autorità di Bacino ha messo a disposizione 12mila euro, mentre Regione Lombardia ha provveduto a finanziare il progetto con 40mila euro.

Le associazioni di volontariato coinvolte:

Per la provincia di Brescia:

– Gruppo intercomunale del Sebino bresciano

– Associazione gruppo sub Monte Isola

– Associazione Gruppo Soccorso Sebino – Volontari di p.c. associazione

– Gruppo sommozzatori Iseo onlus

– Associazione volontari p.c. sommozzatori di Capriolo

– Gruppo comunale di Palazzolo sull’Oglio

Per la provincia di Bergamo:

– Associazione nucleo sommozzatori di Treviglio

– Associazione di protezione civile sommozzatori f.i.p.s. Bergamo

– A.N.C. sezione “Caduti di Nassiriya” nucleo di volontariato

– Associazione squadra italiana cani salvataggio – SICS – Seriate