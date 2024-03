Laghi d’Iseo e Moro: investimenti per cinque milioni di euro

mercoledì, 6 marzo 2024

Iseo (Brescia) – L’Autorità di Bacino Lacuale ha inoltrato la richiesta alla Regione per il finanziamento di opere sul territorio: in agenda, per l’anno in corso, vi sono 9 progetti (nel prospetto) per investimenti di quasi 5 milioni di euro.

Riqualificazioni, messe in sicurezza, sistemazioni e manutenzioni ai mezzi, ma non solo: sono ben 9 i progetti redatti dall’Autorità di Bacino Lacuale e dai comuni del territorio, che verranno sottoposti all’attenzione della direzione generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia, al fine di ottenere un finanziamento di quasi 5 milioni di euro.

Opere importanti, che mirano allo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, oltre che al miglioramento delle infrastrutture presenti sul perimetro dei tre laghi di competenza dell’Autorità di bacino.

“Si tratta di proposte progettuali – ha spiegato Alessio Rinaldi, presidente AdB – per un totale di 4 milioni e 723mila euro, e che vanno ad evidenziare quanto il nostro territorio, a partire dai comuni che ne fanno parte, sia attivo e propositivo sulla questione relativa alla sistemazione delle aree portuali ed extraportuali”.

Per quanto riguarda le tempistiche, entro la fine di giugno dovranno essere forniti a regione Lombardia i “progetti di fattibilità tecnico economica” corredati da tutti gli atti autorizzativi, mentre entro settembre dovranno essere pronti i progetti esecutivi. Se finanziati, i lavori dovranno tassativamente partire entro la fine dell’anno in corso.

“Siamo molto fiduciosi – conclude Rinaldi (nella foto)- perché nel corso degli ultimi anni abbiamo dimostrato più volte la capacità progettuale dei nostri uffici, premiata sovente da Regione Lombardia con i finanziamenti richiesti”.