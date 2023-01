L’acqua e i giovani: premiazioni del progetto promosso dal BIM Adige Trento

venerdì, 20 gennaio 2023

Trento – Doppia cerimonia di premiazione nell’ambito del progetto “L’acqua e i giovani”, promosso dal Consorzio dei Comuni BIM dell’Adige Trento e dedicato ad un tema di fondamentale importanza per il Trentino ma non solo, considerato che la corretta gestione della risorsa idrica è oggi in cima alle agende di tutto il mondo, a partire da quella 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

Il progetto si è concretizzato da un lato nel concorso “Un fiume di idee”, centrato sull’ideazione di uno slogan e di un logo sul tema dell’acqua come risorsa e bene comune, vinto dalla classe seconda A dell’Istituto comprensivo di Taio (Trento). Sul versante più propriamente fotografico è stato organizzato un concorso rivolto ai giovani fra i 14 e i 25 anni, orientato alla promozione delle acque trentine e della sostenibilità “a 360 gradi” della loro gestione. Quattro i temi declinati dai partecipanti e quattro anche i vincitori: Acqua come bellezza naturalistica (Simone Covi); Acqua e sostenibilità ambientale (Asia Battisti); Acqua e energia (Margherita Miorelli); Acqua nella storia (Nicolò Moiola). Dal concorso è nata anche una mostra fotografica visitabile fino al 12 febbraio presso la Biblioteca comunale di Trento, dove si è svolta la cerimonia, alla presenza del presidente del BIM Adige Trento Michele Bontempelli, del vicepresidente e assessore all’ambiente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, dell’assessora alle politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli e della presidente di Dolomiti Energia Silvia Arlanch.

Unanime la valutazione positiva delle personalità intervenute stamani, nella splendida cornice della sala degli Affreschi della Biblioteca comunale di Trento, sulla partecipazione dei giovani trentini alle iniziative promosse dal Consorzio del Comuni BIM Adige Trento nel 2022, in quello che è stato “L’anno europeo della gioventù” della Commissione Europea, centrate sul tema dell’acqua: un progetto formativo, “L’acqua nella storia”, a cui hanno partecipato 218 studenti di cinque istituti secondari di primo grado presenti sul territorio del BIM, ed i concorsi “Un fiume di idee” e “Acqua trentina: sostenibilità a 360 gradi”.

“Siete voi a doverci insegnare oggi che cosa dobbiamo fare per una gestione sostenibile dell’acqua”, ha detto in apertura il presidente del BIM Bontempelli, sottolineando come l’impegno dei giovani su questa e altre tematiche relative alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico siano portate avanti oggi dai giovani in maniera seria, nobile, scevra da interessi personali.

Nel ringraziare organizzatori e partecipanti per la loro partecipazione al progetto il vicepresidente della Provincia Tonina ha rimarcato a sua volta come siano i giovani oggi a dover essere protagonisti dei percorsi di cambiamento, all’insegna della sostenibilità e dell’impegno comune, che tutti auspicano. La Provincia, a sua volta, la direzione l’ha tracciata, a partire dagli Stati generali della montagna, che ad inizio legislatura hanno dato la parola ai territori per articolare un ragionamento comune, di cui ha fatto sintesi STEP, la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio diretta da Gianluca Cepollaro, intervenuto a sua volta alla cerimonia di stamani.

“Da qui – ha proseguito l’assessore Tonina – ha preso il via un lavoro che ha portato innanzitutto al varo della Spross, la Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile sottroscritta assieme a tutti i principali attori del territorio, istituzionali, economici, sociali, culturali e della conservazione ambientale. Sono seguiti inoltre il Piano energetico ambientale 2021-2030, con 12 linee strategiche che intersecano necessariamente anche il grande tema dell’acqua, centrale per il Trentino anche per i suoi risvolti riguardnati l’agricoltura e la produzione di energia green, e da ultimo il documento Clima 2021-2023. L’imperativo oggi è duplice: da un lato, agire tutti assieme, promuovendo una cultura della sostenibilità che deve orientare ogni nostra scelta futura; dall’altro, e venendo al tema dell’iniziativa del BIM, sforzarci in particolare di utilizzare l’acqua in maniera sempre più oculata, nell’interesse del Trentino ma anche per poter esprimere la nostra solidarietà a chi è già in una situazione di emergenza idrica, a partire dalle pianure”.

L’assessore Bozzarelli ha richiamato l’attenzione su quelle realtà dove l’uso dell’acqua è molto meno scontato che da noi, zone del mondo nelle quali per accedere ad acqua potabile bisogna prelevarla dai pozzi, a volte coprendo chilometri a piedi per poter riempire delle taniche e riportarle alle proprie abitazioni. L’acqua, insomma, come sfida locale ma anche globale, a cui tutti, con i propri comportamenti quotidiani, possono dare un contributo comunque importante.

La presidente di Dolomiti Energia Arlanch, infine, ha esortato i giovani presenti in sala ad assumere comportamenti sempre costruttivi e positivi; così facendo, i risultati necessariamente arriveranno. Dolomiti Energia ha anche messo a disposizione della classe premiata due gite a due luoghi estremamente significativi del Trentino, le centrali idroelettriche di Riva del Garda e Santa Massenza.