L’acqua del sindaco: a Malegno consegnate le bottiglie agli studenti

domenica, 18 febbraio 2024

Malegno (Brescia) – Concluso il progetto “L’acqua del sindaco” con la consegna delle bottiglie ai ragazzi delle scuole di Malegno. Concluso nella giornata della campagna nazionale “Milluminodimeno” relativa al risparmio energetico, il progetto “L’acqua del Sindaco”, iniziato a Malegno durante l’anno scolastico 2018-19.

“L’obiettivo è stato quello di realizzare un percorso educativo che dimostrasse attraverso operazioni concrete le qualità delle acque potabili dei nostri comuni, per incentivarne l’utilizzo all’interno delle famiglie”, sottolinea il sindaco Paolo Erba.

“Per raggiungere questo obiettivo condiviso tra Comune e scuola – aggiunge il sindaco – l’istituto Comprensivo “G. Bonafini” ha realizzato durante questi anni una analisi delle acque potabili provenienti dall’acquedotto dei Comuni di Malegno e Cividate. I ragazzi delle nostre scuole elementari e medie, dopo aver studiato componenti e modalità di analisi delle acque, si sono recati in visita presso l’Istituto Professionale “Tassara Ghislandi” di Breno, accolti da docenti e studenti che hanno analizzato assieme a loro, all’interno del laboratorio scolastico, le caratteristiche delle nostre acque potabili”.

Ne è emerso un quadro davvero interessante: l’acqua di Malegno ha caratteristiche paragonabili a molte delle acque minerali che vengono acquistate in bottiglia di plastica, sia per digeribilità sia per sali minerali.

“Grazie a questi risultati, si è potuto procedere con la seconda parte del progetto: realizzare una bottiglia d’acqua di vetro che contenesse tutte questa informazioni e che assomigliasse anche visivamente ad una delle bottiglie delle acque minerali in commercio – prosegue Paolo Erba –. Per raggiungere questo obiettivo si è realizzata una etichetta contenente il logo ed il nome dell’acqua del Sindaco ed in cui sono esposti in maniera precisa tutti i dati relativi a durezza, residuo fisso e contenuto in sali minerali (scoprendo facilmente, per esempio, che la nostra acqua ha meno particelle di sodio di una ben più famosa e pubblicizzata acqua minerale).

L’etichetta, realizzata in un materiale tessile a mo’ di “calza”, è stata donata, assieme ad una bottiglia di vetro e ad un opuscolo esplicativo, a tutti i ragazzi di elementari e medie di Malegno, perché possano promuovere nelle loro famiglie l’utilizzo dell’acqua del sindaco, più economica, ecologica e sana.