L’accesso al credito e la sostenibilità, convegno a Trento

Trento – L’accesso al credito e la sostenibilità costituiscono per le imprese un’importante opportunità, che dà vantaggi sia reputazionali che economici. Non essere conformi alle direttive europee sui fattori ESG (ambientali, sociali e di policy aziendale) può penalizzare le realtà produttive, contribuendo a far crescere i costi del business. Il che vale non solo per le grandi aziende, ma anche per tutte quelle PMI che fanno parte della supply chain.

Tra i settori in cui l’impegno sul fronte ESG riveste un ruolo sempre più rilevante c’è, senza dubbio, quello dell’accesso al credito. Non è un caso che, a seguito alle direttive della European Banking Authority (EBA), la domanda di capitali stia facendo sempre più ricorso a strumenti di finanza sostenibile, come social bond o green bond. Ma, in concreto, quali vantaggi possono esserci per le PMI che rispettano i parametri ESG, quando si rivolgono alle banche alla ricerca di un finanziamento? E come devono operare?

Una risposta proverà a darla il convegno dal titolo “L’accesso al credito e la sostenibilità”, promosso dalla Camera di Commercio di Trento, tramite il Punto impresa digitale e Accademia d’Impresa, in collaborazione con la filiale trentina di Bankitalia. L’evento – che si terrà domani mercoledì 13 marzo alle 14:30 presso la sede di Accademia d’Impresa in via Asiago, 2 a Trento – si propone di esplorare con l’aiuto di esperti di settore, il legame tra i requisiti della sostenibilità ESG e il credito bancario, fornendo utili indicazioni operative.

Interverranno: Giovanni Bort (presidente della CCIAA di Trento); Maurizio Silvi (direttore della filiale di Trento della Banca d’Italia); Valeria Ghezzi (Ceo di Funivie Seggiovie S. Martino); Raffaella Ferrai (presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Trento); Michele Cascarano (responsabile Divisione analisi e ricerca economica territoriale della Banca d’Italia); Cosimo Marsella (vicedirettore della filiale trentina della Banca d’Italia); Erika Costa (professoressa ordinaria del Dipartimento di economia e management di UniTN). Ingresso libero previa iscrizione sul sito della Camera di Commercio di Trento: www.tn.camcom.it