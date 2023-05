Laboratorio chimico: a chi rivolgersi per la progettazione di interni?

mercoledì, 17 maggio 2023

Un laboratorio chimico è un ambiente altamente specializzato che deve essere progettato da un team di professionisti.

Infatti, non si tratta semplicemente di un ambiente che accoglie dei macchinari specifici: tutto lo spazio, dai pavimenti agli impianti elettrici o a quelli di areazione, richiede un’attenta progettazione. Ciò succede perché bisogna creare un’area priva di sostanze pericolose per poter studiare al meglio materiali e substrati e allo stesso modo bisogna mettere al sicuro da eventuali pericoli i lavoratori che vi operano.

Da questo punto di vista ci deve essere una particolare cura relativa ai materiali con cui sono realizzate le superfici, le quali devono essere inerti e resistenti anche a reagenti corrosivi. Il laboratorio chimico, attualmente, non è un ambiente che si trova esclusivamente in realtà peculiari, come quelle che si interessano dei farmaci, ma è presente in un numero sempre crescente di industrie.

Infatti, questi luoghi si possono trovare anche in quelle aziende dove si producono alimenti o integratori ma anche in quelle che realizzano materie prime per l’edilizia. Per questo potrebbe essere interessante sapere a chi rivolgersi per la progettazione degli interni di un laboratorio.

Perché affidarsi ad aziende specializzate nella progettazione dei laboratori

Per realizzare un ambiente sicuro e funzionale è opportuno rivolgersi a professionisti del settore che sappiano proporre le soluzioni migliori a seconda delle singole esigenze.

A questo proposito, attraverso una semplice ricerca online, per esempio digitando su Google “progettazione laboratorio chimico“, è possibile scoprire tutte le realtà del settore biomedicale in grado di proporre un servizio attento e professionale.

Ne costituisce un esempio AHSI, che con il suo team di esperti dà vita ad ambienti contraddistinti dalla massima sicurezza, realizzati per risultare del tutto idonei anche dal punto di vista della normativa vigente. Inoltre, l’azienda mette a disposizione del cliente una vasta gamma di soluzioni e macchinari all’avanguardia.

Affidandosi a una realtà come AHSI sarà possibile avere anche un’assistenza tecnica gestita da vari professionisti che operano in centri presenti sul territorio. È possibile usufruire di questo servizio per qualsiasi situazione, come, per esempio, per il controllo dei macchinari o per la taratura e per le validazioni strumentali.

Le fasi che portano alla progettazione di un laboratorio chimico

Come accennato, la progettazione di un laboratorio non è un percorso semplice, occorre coinvolgere un team multidisciplinare che si interessa di vari ambiti e utilizza standard certificati per la realizzazione delle opere.

I lavori inizieranno in seguito alla visione di rendering e planimetrie dettagliate, fatte con i più moderni software di progettazione. La normativa maggiormente utilizzata al giorno d’oggi è l’ISO 9000.

Alla realizzazione degli interni ci si può dedicare solo dopo che sono stati terminati gli impianti e le finiture, a questo punto ci si può occupare dell’arredo tecnico con l’installazione di mobili, armadi di sicurezza, pensili, cappe chimiche e altre strutture indispensabili per la realizzazione delle più comune analisi. Oltre a ciò, l’azienda che si è scelta metterà a disposizione un’ampia strumentazione di laboratorio che comprende stufe, centrifughe, sistemi per la decontaminazione, macchinari che disinfettano l’aria, incubatori, citometria a flusso, autoclavi e molto altro.

Questi serviranno sia per effettuare concretamente le varie fasi dell’analisi ma anche per tenere la zona pulita, priva di eventuali contaminanti, che possono alterare la riuscita di un esperimento o possono essere dannosi per i lavoratori.