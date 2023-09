La Valtellina trionfa alle Olimpiadi 50&Più: i vincitori

mercoledì, 20 settembre 2023

Sondrio – È valtellinese l’atleta che ha trionfato alle Olimpiadi 50&Più, evento giunto alla 29esima edizione che è andato in scena nella Riserva di Stornara, a Castellaneta Marina (in provincia di Taranto). Competizioni che si sono svolte nell’ambito di “Immagina 2023”, manifestazione organizzata dall’Associazione 50&Più.

Mirella Trotti, di Delebio, con 88 punti ha vinto nella categoria “assoluti donna” scrivendo così il suo nome nell’albo d’oro dell’importante meeting sportivo. A Mirella, che può già vantare un ricco palmares, è stato assegnato il trofeo riservato a chi ottiene il maggior punteggio in tutte le gare: per lei primo gradino del podio nella marcia e nel nuoto (stile rana), argento nello stile libero, nella maratona e nel ciclismo. Ha primeggiato anche nella sua categoria (B).

Valtellina in evidenza anche con Luciano Rech, di Delebio (oro nella marcia, argento nel ciclismo e nel nuoto, bronzo nella maratona), primo classificato nella sua categoria; con Antonio De Rossi, di Andalo Valtellino (oro nella maratona, bronzo nel ciclismo); Giovanna Schenatti, di Chiesa in Valmalenco (argento nella marcia e nella maratona); Italo Patriarca, di Ardenno (bronzo nella marcia). La Lombardia è giunta terza nella classifica per regioni.

Oltre 500 gli over 50 di ogni parte d’Italia che hanno raggiunto la Puglia per partecipare alle varie competizioni proposte: 297 atlete e 216 atleti si sono cimentati e sfidati in gare di nuoto, freccette, bocce, tiro con l’arco, tennis, marcia, maratona, ping-pong e basket. Quest’anno, per la prima volta, nel programma erano presenti anche il Walking football e un’esibizione di mamanet, attività sportiva che unisce pallamano e pallavolo, nata in Israele e dedicata alle donne over 35.

Soddisfazione viene espressa da Remo Martinoli, presidente provinciale di 50&Più, associazione attiva anche all’interno dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio. “Bilancio decisamente positivo per la nostra provincia – commenta – che ancora una volta conferma di essere dotata di atleti tenaci e vincenti. Ci siamo distinti anche nel torneo di Walking football, con il terzo posto ottenuto dalla squadra “Arborea” nella quale erano presenti gli atleti della nostra provincia. Visto il grande successo ottenuto alle Olimpiadi 50&Più, rinnovo l’invito a tutti ad aderire alla nostra associazione”.

“Appuntamenti come questi dimostrano il desiderio di vivere momenti all’insegna dello sport, in una competizione sana che mette insieme l’amicizia – che ormai ci lega da anni -, il divertimento e la solidarietà”, ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente nazionale 50&Più.

L’associazione ha infatti siglato una partnership con Amref per sostenere le comunità più fragili del continente africano: donne e bambini.