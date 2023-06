La Valle Camonica riscopre l’artigianato, Maugeri: “Qualità e innovazione le carte vincenti”

mercoledì, 14 giugno 2023

Breno (Brescia) – Cresce Segno Artigiano, la qualità del fare in Valle Camonica. Segno Artigiano è un progetto partecipato, voluto da enti, istituzioni e associazioni di categoria per rappresentare l’autentica comunità del fare camuna, che esprime il desiderio di innovare e di stare dentro i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo. Proprio per questo, la rete si apre a nuovi artigiani della Valle e rinnova i suoi strumenti di comunicazione.

SEGNO ARTIGIANO è un progetto promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica per far conoscere la grande tradizione artigiana del territorio camuno, testimoniata già in epoca preistorica con le immagini incise sulle rocce che raffigurano carri, armi, arnesi di vita quotidiana, magli al lavoro: una Valle dalle origini antiche, ma già attiva, dinamica, operosa.

Oggi, la Valle Camonica vuole riscoprire questa millenaria tradizione del “saper fare“, vuole dare forza all’artigianato di qualità, per porlo al centro del proprio progetto di territorio. In questa visione l’assessorato alla Cultura e al Turismo della Comunità Montana ha messo in atto un programma di rafforzamento della rete Segno Artigiano: dopo la pausa dovuta alla pandemia, il progetto torna più ricco nel numero dei suoi artigiani che oggi, dopo l’avviso a partecipare pubblicato nei mesi scorsi, hanno raggiunto il numero di 26 artigiani attivi su tutto il territorio della Valle e in tanti settori diversi: il legno, il ferro e la pietra, ma anche la ceramica, il vetro e il cemento innovativo.

La rete si è rafforzata non solo per l’aumentato numero degli artigiani aderenti, ma anche per gli strumenti di comunicazione a disposizione di Segno Artigiano: dopo la revisione complessiva del sito internet www.segnoartigiano.it, è stato realizzato un catalogo degli artigiani e una mostra a pannelli che illustrano le singole esperienze artigiane della rete.

Questi strumenti di comunicazione sono stati predisposti dall’Assessorato in collaborazione con un gruppo di lavoro composto da professionisti del settore e da giovani intraprendenti che hanno creato, in particolare, i contenuti di questi nuovi strumenti.

Ogni artigiano ha avuto così l’opportunità di raccontare la propria storia, di illustrare i materiali di lavoro e di mettersi in contatto con chi rimane affascinato dall’abile lavoro delle sue mani. Pertanto, si sono aggiunti inediti contenuti testuali, video e fotografici che costituiscono un materiale documentario di grande valore per la promozione della rete di Segno Artigiano.

Questi strumenti di racconto e comunicazione accompagneranno gli artigiani nelle varie iniziative, in programma nei prossimi mesi che l’Assessorato ha deciso di promuovere, quali la partecipazione ad eventi e a mostre di settore.

L’assessore Massimo Maugeri, nel presentare questa nuova fase di “Segno Artigiano”, ha voluto sottolineare “la grande disponibilità degli artigiani – eccellenze camune – e il loro coraggio nell’accettare la sfida di un percorso verso la qualità e l’innovazione, conservando sempre il valore della tradizione. Inoltre, Segno Artigiano rappresenta una grande opportunità al servizio di tutti per promuovere il territorio, le sue risorse culturali e turistiche, in particolare al di fuori dei confini locali per un rilancio dello sviluppo della Valle Camonica, la Valle dei Segni”.