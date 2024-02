La Valle Camonica alla fiera del florovivaismo e giardinaggio

venerdì, 16 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Sarà la Valle Camonica, la Valle dei Segni, a caratterizzare l’offerta enogastronomica della Fiera internazionale del florovivaismo e del giardinaggio, con un allestimento immersivo nell’ambiente e nel territorio camuno. Un progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione dei Ristoratori camuno-sebini e la Comunità Montana di Valle Camonica, che ha incontrato la disponibilità degli organizzatori. L’appuntamento è a Fiera Milano-Rho dal 21 al 23 febbraio 2024 (nella foto da sinistra Piero Camussone di Myplant&Garden, Roberta Filippini, l’assessore Massimo Maugeri, il presidente dell’Associazione Ristoratori Fabio Scalvinoni).

Il territorio della Valle Camonica è impegnato da alcuni anni in un percorso di valorizzazione degli innumerevoli aspetti di qualità ambientale e paesaggistica di cui dispone.

La presenza sul territorio di parchi nazionali e regionali, il riconoscimento della Valle Camonica come Riserva della Biosfera-UNESCO, i significativi investimenti degli Enti sulla mobilità dolce e la ciclovia – promossa come la più bella d’Italia nel 2019 – l’arrivo dei primi locomotori ferroviari a idrogeno, la crescita qualitativa dell’agricoltura eroica e del recupero del territorio: elementi che fanno della Valle Camonica la prima Green Valley italiana.

In questo contesto si inserisce anche lo sforzo straordinario del mondo della ristorazione per valorizzare in cucina le risorse della biodiversità del nostro territorio: l’Associazione Ristoratori di Valle Camonica è da tempo in prima linea per sostenere l’adozione dei prodotti e delle ricette tipiche nei ristoranti aderenti.

Sono questi i motivi che hanno spinto l’Associazione dei Ristoratori Camuno-Sebini e la Comunità Montana di Valle Camonica a promuovere la partecipazione alla fiera internazionale Myplant & Garden, che si terrà a Fiera Milano-Rho i prossimi 21, 22 e 23 febbraio.

Nello spazio ristoro della più importante Fiera italiana del florovivaismo e del giardinaggio troveranno spazio non solo i prodotti e i cibi camuni, ma anche alcuni tra i principali produttori ed artigiani selezionati dalla Comunità Montana tra le Eccellenze del territorio. Tutti i visitatori della fiera potranno così conoscere la cucina camuna e il contesto ambientale e paesaggistico in un allestimento curato dalla designer camuna Roberta Filippini e improntato alla valorizzazione delle unicità del territorio: il primo sito Unesco italiano di arte rupestre, la presenza del ghiacciaio più grande d’Italia, e la grande biodiversità che ha fatto della Valle Camonica una Riserva della Biosfera.

Sono attesi in Fiera oltre 25.000 visitatori, con una presenza di oltre 760 espositori. Lo spazio ristoro allestito dalla Valle Camonica e titolato Vallecamonica in Tavola ha una superficie di circa 500 mq e potrà offrire pasti e menù camuni ad oltre 500 ospiti.

“Si tratta di una vera opportunità per il nostro territorio – ha spiegato Fabio Scalvinoni, presidente dell’Associazione Ristoratori Camuno-Sebini – Le materie prime e la tradizione enogastronomica della Valle Camonica verranno offerte ai visitatori insieme a tutto l’ambiente e al paesaggio alpino: un approccio di grande impatto ed efficacia che convincerà gli ospiti internazionali della Fiera”.

Il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, ha commentato: “È grande l’orgoglio per la presenza della Vallecamonica, dei suoi ristoratori e dei suoi prodotti nel contesto internazionale di questa fiera. Un altro significativo tassello che si aggiunge agli sforzi che la Comunità Montana di Valle Camonica sta facendo per promuovere le eccellenze camune fuori dai loro confini”.

L’assessore al Turismo della Comunità Montana, Massimo Maugeri, ha voluto sottolineare che l’allestimento è stato reso possibile grazie alla grande disponibilità degli organizzatori di Myplant & Garden e alla partecipazione di diversi produttori tipici del nostro territorio. “Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato Maugeri – perché anche in questa occasione la Valle partecipa e si racconta in modo unitario e sistemico. Così, cioè tutti insieme, si costruisce il futuro di un territorio meraviglioso come il nostro che merita di essere visitato e gustato fino in fondo”.