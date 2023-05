La Val di Ledro punta sullo sviluppo turistico: i progetti

domenica, 21 maggio 2023

Ledro (Trento) – Turismo a Ledro (Trento), c’è il masterplan: sotto allo slogan “Stay young” – “Mantieniti giovane”, si articolano i 4 pilastri del posizionamento e del masterplan turistico della Val di Ledro: “Keep moving” ovvero resta in movimento, “Eat healty” mangia sano, “Learn to relax” impara a rilassarti e “Be curious” sii curioso. Cosa significa posizionamento? Nel marketing turistico sta a indicare l’analisi di cosa il territorio può offrire e di cosa il pubblico di riferimento cerca, anche in relazione all’offerta che possono fare altre località. Si tratta, in pratica, di definire la direzione che si vuole andare allo sviluppo turistico, su cosa puntare e come raggiungerlo.

Il lavoro per ripensare il posizionamento è iniziato più di un anno fa su iniziativa dell’assessorato al turismo di Ledro, con un tavolo chiamato a capire l’identità della vallata, chiarire cosa è e cosa vuole diventare, come vuole essere percepita dagli abitanti e dagli ospiti. È stato subito chiaro e condiviso da tutti che le parole chiave dello sviluppo turistico erano destagionalizzare, ovvero riuscire a far arrivare gli ospiti lungo tutto il corso dell’anno decongestionando luglio e agosto, e delocalizzare, ossia distribuire le persone su tutta la vallata e non solo in alcune zone.

Gli esiti del lungo lavoro sono stati presentati a Tiarno di sopra nella serata “Val di Ledro: costruiamo insieme il nostro futuro”. Il lavoro ha visto l’impegno, oltre che del Comune e di Garda dolomiti Spa, della Provincia, di Tsm (Trentino School of Management) e di Institute of Brand Logic (società che ha già seguito numerose destinazioni turistiche in Europa).

Dopo i saluti iniziali del sindaco Renato Girardi e del presidente di Garda Dolomiti Silvio Rigatti, Giulia Dalla Palma – responsabile e coordinatrice Agenzia territoriale di Ambito – ha ricordato che le Ata rappresentano un nuovo e ulteriore strumento per la promozione.

L’assessore comunale al turismo, Luca Zendri, ha spiegato: “Qualche anno fa stavamo ragionando sull’opportunità di salvare l’Apt di Ledro, ma le cose sono andate diversamente e ci siamo concentrati con entusiasmo nella ricerca di opportunità e potenzialità per il nostro territorio all’interno del nuovo ambito “allargato” dell’Apt Garda Dolomiti.

Abbiamo pertanto chiesto sostegno alla Provincia per realizzare, attraverso un tavolo di lavoro condiviso, un progetto di posizionamento specifico, che potesse integrarsi col posizionamento del territorio del Garda. Ringraziamo pertanto l’assessore Failoni per avere condiviso e sostenuto l’iniziativa. È stato così creato un team di lavoro a 360 gradi che coinvolgesse tutte le componenti della comunità, non solo le categorie economiche strettamente legate al turismo, ma anche il mondo del mondo dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, del credito, della Sat e del prezioso mondo del volontariato sportivo, culturale e delle Pro Loco. Una squadra a cui va il mio ringraziamento per l’impegno, la dedizione, il contributo di competenze e idee che, pur partendo da sensibilità diverse, ha fatto sì che si potesse giungere a una visione unitaria e condivisa, guardando a obbiettivi di medio-lungo termine.

Consapevoli dei punti di forza e delle criticità, abbiamo voluto dare risposte puntando a un turismo non di quantità, ma di qualità. Questo sarà possibile solo attraverso un percorso di destagionalizzazione e delocalizzazione. Per raggiungere obbiettivi durevoli è necessario che questi siano sostenibili sotto l’aspetto ambientale, sociale ed economico. Un turista sta bene su un territorio quando la qualità di vita dei suoi residenti è buona. Abbiamo individuato 4 pilastri sui quali far ruotare il nostro percorso e che ci differenziano dagli altri territori dell’Apt coi quali abbiamo avuto modo di confrontarci. Molto dobbiamo al mondo del volontariato e all’accoglienza dei nostri residenti, se questo nostro territorio si caratterizza ancora, come è emerso, quale luogo dove muoversi o potersi rilassare sentendosi a casa, al punto che non sono pochi i turisti che a Ledro vogliono tronare, spesso anche per viverci. Questo importante traguardo che oggi abbiamo raggiunto segna l’inizio di un nuovo percorso volto al monitoraggio e al miglioramento, attraverso il mantenimento del tavolo di lavoro. Importante è stato il contributo della giunta comunale nell’individuazione delle azioni da mettere in campo. Un lavoro in itinere che ha permesso di individuare obbiettivi e che ha saputo mettere a terra delle proposte di intervento concrete e condivise per l’anno 2023″.

La parte più corposa della presentazione della serata è toccata al direttore di Garda Trentino, Oskar Schwazer, che ha iniziato la sua analisi facendo notare che dal 2019, ultima stagione pre Covid, al 2022 prima stagione post Covid, si è registrato un più 18% del comparto turistico a Ledro, con un buon equilibrio tra turisti italiani e stranieri. Il dato dell’intensità turistica dice che per ogni abitante di Ledro si sono avuti 79,1 pernottamenti turistici. Si considera il dato di 1 a 100 come quello critico e in cui si parla di “overtourism”, ovvero quel fenomeno in cui si ha un turismo che eccede la sostenibilità ambientale, economica o sociale di una località. Ciò non toglie che non è più il momento di puntare sulla quantità, quanto sulla qualità e dunque anche sulla redditività dell’offerta.

Alcune suggestioni rappresentano i modelli di successo di Ledro: “La valle dei mondi perduti”, “Outdoor puro” dunque non strutturato con percorsi o parchi tematici, ma a diretto contatto con la natura, “I sani sapori perduti”, “Alla scoperta della biodiversità”, “Alla scoperta delle nostre origini”, “Il potere del bosco”. Schwazser ha quindi illustrato le iniziative a livello di materiali informativi e comunicazione, che puntano a presentare la località come adatta alla vacanza in famiglia, di coppia, intergenerazionale che ha nel lago, ma anche nel bosco, la sua anima.

Quindi l’intervento dell’assessore Failoni: «Tre anni fa, quando proposi di ragionare sul posizionamento di Ledro, molti di voi mi avrebbero tirato i pomodori. Oggi vediamo che si è cominciato a comprendere e mettere in atto un processo importante. Sono convinto che qui non serva “più turismo” quanto “più qualità”. Abbiamo arrivi stabili dall’Italia e in aumento dall’estero: segno del buon lavoro fatto anche dalla Trentino marketing. Si può migliorare ancora e faccio notare che al secondo bando qualità hanno aderito ben 22 aziende della Val di Ledro, quando al primo erano state una mezza dozzina. Invito tutti gli operatori a utilizzare a far utilizzare la app “Mio Trentino”. Sulla mobilità si è molto parlato ma nei prossimi anni dobbiamo agire per far dimenticare l’automobile al turista che arriva sul nostro territorio”.

È seguita una fase di dibattito, con interventi sulla tutela dell’ambiente, sulla sostenibilità, sul tema delle nuove dinamiche connesse alla crescita del settore connesso alle piattaforme come Airbnb. Tra gli interventi, anche quello dell’assessore della Comunità di valle Ezio Tarolli, che sottolinea come tra gli elementi da tenere presenti ci sia anche il riscaldamento climatico che, inevitabilmente, porterà ulteriore pressione in termini di arrivi.

Il sindaco ha sottolineato, chiudendo i lavori, che spera anche in un rilancio del patrimonio edilizio da ristrutturare: “Vedrei positivamente se le coppie giovani valutassero progetti di ristrutturazione che prevedano, oltre alla realizzazione della propria abitazione, la destinazione di una parte di essa alla ricettività: con un investimento contenuto e la possibilità di contribuire al reddito familiare”.